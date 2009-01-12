107 yaşında, 100'lük koca arıyor

Çinli bir kadın dünya tarihinde pek görülmedik biçimde 107 yaşında ilk kez evlenmek istiyor.



Sıçuan bölgesinde Yangçe ırmağının kenarında kurulu hızlı gelişen sanayi kenti Çongçıng'da yaşayan 107 yaşındaki Vang Guiying, ''Chongqing Commercial Times'' gazetesine şunu anlattı:

''Korktuğum için bugüne dek evlenemedim. Benim gibi 100'lük koca arıyorum laflamak için. 102 yaşında bacağımı kırınca yeğenlerime yük olurum diye de korkmuştum. Geç kalıyorum. Ne olacak halim. Artık tek arzum evlenmektir hayalim.''



Güneyde Guicou eyaletinde doğan Vang, tuz tüccarının kızıymış. Amcalarının eşlerini dövdüğünü görmüş hep. Teyzelerinin dayak yedikten sonra kömürlüğe sığınıp ağladıklarını görünce, evlilikten hep korkmuş.



Çongçıng kenti yetkilileri ise Bayan Vang'a 100 yaşlarında eş bulmak için çalışmaya hazır olduklarını söyledi.