1069 yeni hâkim ve savcı göreve kabul edildi

HSYK'nın meslek öncesi eğitimini başarıyla tamamlayan 1069 hâkim ve cumhuriyet savcısı hakkında göreve başlama kararı verildi. Göreve kabul edilen hâkim ve cumhuriyet savcılarının görev yerleri, 12 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kura ile belli olacak.

HSYK'nın internet sitesinde, meslek öncesi eğitimlerini başarıyla tamamlayıp mesleğe kabullerine karar verilenlerin listesi yayımlandı.

Adli ve idari yargıda 870'i avukatlıktan geçenler olmak üzere toplam 1069 hakim ve Cumhuriyet savcısı adayı mesleğe kabul edildi. Görev yerleri, 12 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kura töreniyle belirlenecek.