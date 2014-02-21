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Yaşam

106 gündür kayıp olan 3 gencin cesedi bulundu

Elazığ'da kaybolan 3 genç, bir evin bodrum katında ölü olarak bulundu

21 Şubat 2014 14:25

Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki tek katlı metruk evde 3 erkek cesedi bulundu.Cesetlerin 6 Kasım'da evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Mehmet Tağ (19), Zülküf Bal (17) ve Burak Çiçek'e (19) ait olduğu belirlendi. Cesetler, incelemelerin ardından Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 6 Kasım 2013'te evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan Mehmet Tağ,Zülküf Bal ve Burak Çiçek'in bulunması için emniyette özel bir ekip oluşturulmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı. 

 

'Zehirlenme gibi görünüyor'

 

Elazığ Emniyet Müdürü Nihat İşlek, 106 gündür kayıp olan 3 arkadaşın cesedinin bulunmasına ilişkin, "Zehirlenme gibi gözüküyor ama otopsi neticesinde belli olacak bu" dedi. İşlek, Mehmet Tağ (19), Zülküf Bal (17) ve Burak Çiçek'in (19) cesetlerinin bulunduğu Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki tek katlı metruk evde incelemelerde bulundu.
     
İncelemenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İşlek, ilk değerlendirmelere göre olayda cinayet izinin görülmediğini bildirdi. İşlek, cesetlerin, kentte 106 gün önce kaybolan 3 arkadaşa ait olduğunu söyledi. "Cesetlerin yanında uyuşturucu emaresi var mı?" sorusu üzerine ise İşlek, "Zehirlenme gibi gözüküyor ama otopsi neticesinde belli olacak bu" ifadesini kullandı.
     
Cesetlerde çürüme emaresi bulunduğunu açıklayan İşlek, "Dediğim gibi o kayıp çocuklar. Bununla ilgili araştırmamız devam ediyor ama cinayet şüphesi gözükmüyor. Otopsi neticesinde bakacağız, her türlü araştırmayı yapıyoruz" diye konuştu.

 

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