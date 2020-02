106 bin 'kayıp silah'ı araştırma önergesi, AKP oylarıyla reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ‘kayıp silahların araştırılması’ amacıyla Meclis’e taşıdığı araştırma önergesi AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı faaliyet raporunda yer alan ‘kayıp silah sayısının’ son üç yılda yüzde 720 arttığını belirterek Meclis’e araştırma önergesi verdi.

Önergesinde, kayıp silahların ülke güvenliği açısından büyük tehdit oluşturduğunu öne süren CHP’li Mehmet Tüm, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı’nın kamuoyundan kayıp silahlara ilişkin gerçekleri sakladığını ifade etti.

“106 bin silahın kayıp olması sizleri korkutmuyor mu?”

CHP’li vekil Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“OHAL Türkiyesi’nde her geçen gün sorunlar giderek artıyor. Bildiğiniz gibi, İçişleri Bakanlığı, her yıl diğer kurumlar gibi faaliyet raporlarını açıklamaktadır. Bakanlığın 2017 yılı faaliyet raporunu incelediğimizde, kayıp silah sayısının 106 bini geçtiğini görüyoruz. İçişleri Bakanlığının verilerinde, 2014 yılında kayıp silah sayısı 14 bin görünürken, her ne hikmetse, bu sayı 2017 yılında 106 bine çıkıyor. Kayıp silah sayısı sadece 3 yılda yüzde 720 artmış durumdadır. Ateşli silah nedeniyle her gün onlarca insan yaşamını yitirmektedir. 106 bin silahın kayıp olması sizleri gerçekten korkutmuyor mu, ürkütmüyor mu?”

“İşte raporu burada!”

“İçişleri Bakanlığı, hiçbir şey yokmuş gibi, bu silahlarla ilgili hiçbir çalışma yapmıyor, hiçbir tedbir almıyor ve adeta körler ve sağırları oynuyor. 106 bin kayıp silah, ülkemizin iç güvenliği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Geçtiğimiz gün, Bakanlık twitter’da, bu silahların 1944’ten beri kayıp olduğunu belirtmiştir. Eğer bu silahlar 1944’ten beri kayıp ise, neden 2014 raporuna eklemediniz? İşte raporu burada. Burada 14 bin küsur silahın kaybolduğu yazıyor. 2017 yılının raporu da burada. Burada da kayıp silah sayısı 106 bin olarak görünüyor. Tüm bu rakamlar, İçişleri Bakanlığı’nın resmî sitesinde bulunmaktadır. Silahlar 1944’ten beri değil, son 3 yıldan beri kayıptır. İçişleri Bakanlığı bu açıklamasıyla 80 milyon insanın aklıyla dalga geçmektedir.”

“İçişleri Bakanı Twitter’dan değil, Meclis’ten halkımızı bilgilendirmek zorundadır”

“İçişleri Bakanı bu silahlarla ilgili gerçekleri kamuoyuna neden açıklamıyor? 106 bin silahın 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kaybolması sizce bir tesadüf müdür? 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ne kadar silah dağıtıldı? Bu silahlarla daha sonra ne kadar cinayet işlendi? Emniyetin ve ordunun silah envanterinde ne kadar silah eksilmiştir? Bu silahları bazı paramiliter güçler için mi görmezden geliyorsunuz? 7 Haziran – 1 Kasım arası birçok terör olayına tanık olduk. Böyle bir terör süreci mi bizleri beklemektedir? Bu soruları acilen yanıt vermek zorundasınız. İçişleri Bakanı Twitter’dan değil, Meclis’te halkımızı bilgilendirmek zorundadır. Koskoca ülkenin İçişleri Bakanı 106 bin kayıp silahı açıklamayacak durumdaysa, Bakan o koltukta oturmamalıdır. Gelin, bir araştırma komisyonu kurup kayıp silahların durumunu araştıralım. Kayıp silahlara karşı hangi güvenlik önlemlerini alacağımızı hep birlikte tartışalım. Biz, CHP olarak, bu sorularımıza yanıt alana kadar bu konuyu araştırmaya devam edeceğiz.”

AKP’li Dülger: Kayıp silah sayısında artış değil, azalma söz konusu

CHP’li Mehmet Tüm’ün konuşmasından sonra söz alan AKP Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, kayıp silah sayısında azalma olduğunu ifade etti.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, CHP Grubu’nun ‘kayıp silahların araştırılması’ önergesi AKP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.