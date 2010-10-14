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Spor

105'LİK FATMA NİNE CİM BOM'UN MAÇINDA İSTANBUL (A.A)

14 Ekim 2010 15:36

-105'LİK FATMA NİNE CİM BOM'UN MAÇINDA İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Galatasaray Kulübü'nün kuruluşunun 105. yılında, Galatasaray ile yaşıt fanatik taraftar, Artvin'in Şavşat ilçesinden Fatma Çolak'ın, Spor Toto Süper Lig'de 17 Ekim Pazar günü oynanacak Galatasaray-Ankaragücü karşılaşmasında Ali Sami Yen Stadı'nda olacağı bildirildi. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı kulüp tarafından Fatma Nine'ye bir kupa, Şavşat Kaymakamı Salih Altun'a da bir anı tabağı hediye edilecek.

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