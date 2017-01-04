105'lik bisikletçi rekor deneyecek!

105 yaşındaki Fransız bisikletçi Robert Marchand, 100 yaş ve üstü saat rekorunu kırmak için bugüne kadar iki kez piste çıktı ve başarılı oldu.



Bugün yapacağı denemede kendisine ait rekoru geliştirmek ve üçüncü kez dünya rekoru girmek isteyen Marchand, son olarak 2014'te rekorunu geliştirmişti.

Fransız Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün TSİ 18:00-19:00 saatleri arasında Saint-Quentin-en-Yvelines Ulusal Velodromu'nda yapılacak olan rekor denemesinde Marchand 26,927 km'lik rekorunu geliştirmeye çalışacak.

İlk olarak 2012'de rekor için piste çıkan Marchand 24,551 km ile 100 yaş ve üstü saat rekorunu kırmıştı. İki sene sonra rekorunu yaklaşık 2,5 km geliştiren Fransız bisikletçi ilerleyen yaşına rağmen denemesinde rekorunu geliştirmeyi deneyecek.