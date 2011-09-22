T24 LogoT24 Logo
Yaşam

105 ülkede eş zamanlı kıyı temizliği İSTANBUL (A.A)

22 Eylül 2011 15:25

-105 ülkede eş zamanlı kıyı temizliği İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - ''Uluslararası Kıyı Temizliği (ICC International Coastal Cleanup)'' kampanyası kapsamında 24 Eylül'de Türkiye dahil 105 ülkede deniz kıyıları eş zamanlı olarak temizlenecek. DenizTemiz Derneği/TURMEPA'dan yapılan açıklamaya göre, deniz kirliğiyle mücadele eden ve denizleri yaşatmak için örnek projeler geliştiren DenizTemiz Derneği/TURMEPA, bu hafta sonu Türkiye genelinde kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirecek. Her yıl düzenlenen ''Uluslararası Kıyı Temizliği'' kampanyası kapsamında Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarını temizlemek için kolları sıvayan DenizTemiz Derneği/TURMEPA, bu yıl İstanbul, Antalya, Samsun, İzmir ve Fethiye'ye odaklandı. DenizTemiz Derneği/TURMEPA, bu etkinlikle deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve Türkiye halkına deniz temizliğinin önemi konusunda bilinç kazandırmayı amaçlıyor. Derneğin Şile Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği etkinlik, İstanbul'da 24 Eylül'de Şile ilçesine bağlı Ayazma Plajı'nda gerçekleştirilecek. Özellikle çevreye duyarlı vatandaşların ilgi göstereceği etkinlikte, öğrencilerin yanı sıra özel sektör çalışanları da DenizTemiz Derneği/TURMEPA ile birlikte kıyıları temizleyecek.  Toplanan atıklar, dernek tarafından kayıt altına alındıktan sonra Şile Belediyesine teslim edilecek. ''Uluslararası Kıyı Temizliği'' kampanyası kapsamında toplanan katı atıkların kayıtları incelenerek, atıkların cins ve kaynağının istatistiği yapılıyor ve kampanyaya katılan ulusal ve uluslararası tüm ülkelere bir rapor halinde sunuluyor. Bu rapor sonucunda, tüm dünya genelinde denizlerdeki kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre gösterdiği değişkenlik saptanıyor.  Tüm dünyadan gelen bilgilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda da alınması gereken önlemler tespit ediliyor ve denizlerdeki kirliliğin önlenmesi yönünde çalışmalar yapılıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24