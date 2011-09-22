-105 ülkede eş zamanlı kıyı temizliği İSTANBUL (A.A) - 22.09.2011 - ''Uluslararası Kıyı Temizliği (ICC International Coastal Cleanup)'' kampanyası kapsamında 24 Eylül'de Türkiye dahil 105 ülkede deniz kıyıları eş zamanlı olarak temizlenecek. DenizTemiz Derneği/TURMEPA'dan yapılan açıklamaya göre, deniz kirliğiyle mücadele eden ve denizleri yaşatmak için örnek projeler geliştiren DenizTemiz Derneği/TURMEPA, bu hafta sonu Türkiye genelinde kıyı temizliği etkinliği gerçekleştirecek. Her yıl düzenlenen ''Uluslararası Kıyı Temizliği'' kampanyası kapsamında Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarını temizlemek için kolları sıvayan DenizTemiz Derneği/TURMEPA, bu yıl İstanbul, Antalya, Samsun, İzmir ve Fethiye'ye odaklandı. DenizTemiz Derneği/TURMEPA, bu etkinlikle deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve Türkiye halkına deniz temizliğinin önemi konusunda bilinç kazandırmayı amaçlıyor. Derneğin Şile Belediyesi işbirliğiyle düzenlediği etkinlik, İstanbul'da 24 Eylül'de Şile ilçesine bağlı Ayazma Plajı'nda gerçekleştirilecek. Özellikle çevreye duyarlı vatandaşların ilgi göstereceği etkinlikte, öğrencilerin yanı sıra özel sektör çalışanları da DenizTemiz Derneği/TURMEPA ile birlikte kıyıları temizleyecek. Toplanan atıklar, dernek tarafından kayıt altına alındıktan sonra Şile Belediyesine teslim edilecek. ''Uluslararası Kıyı Temizliği'' kampanyası kapsamında toplanan katı atıkların kayıtları incelenerek, atıkların cins ve kaynağının istatistiği yapılıyor ve kampanyaya katılan ulusal ve uluslararası tüm ülkelere bir rapor halinde sunuluyor. Bu rapor sonucunda, tüm dünya genelinde denizlerdeki kirliliğin kaynakları ve atıkların yıllara göre gösterdiği değişkenlik saptanıyor. Tüm dünyadan gelen bilgilerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda da alınması gereken önlemler tespit ediliyor ve denizlerdeki kirliliğin önlenmesi yönünde çalışmalar yapılıyor.