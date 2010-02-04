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Yaşam

104.3 milyon dolara 'yürüdü'

Giacometti'nin Yürüyen Adam 1 heykeli, dünya çapında düzenlenen müzayedelerde satılan sanat eserlerinin rekorunu kırdı.

04 Şubat 2010 02:00

 T24- Giacometti'nin Yürüyen Adam 1 heykeli, dünya çapında düzenlenen müzayedelerde satılan sanat eserlerinin rekorunu kırdı.


Alberto Giacometti’nin "Yürüyen Adam I" adlı heykeli 104,32 milyon dolara alıcı bulurken, bütün dünyada düzenlenen müzayedelerde en yüksek fiyata satılan sanat eseri olarak rekor kırdı. Sotheby’s müzayede evinden yapılan açıklamada, "Bu fiyat, bir sanat eserine verilen en yüksek fiyat oldu" denildi. Açıklamada, 10 potansiyel alıcı arasında çok çekişmeli geçen müzayedenin 8 dakika sürdüğü ve insan boyutlarındaki bronz heykelin müzayedeye telefonla katılan, kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından alındığı kaydedildi.


Bundan önceki rekor bir Picasso tablosuna aitti ve tablo Mayıs 2004’te 104,2 milyon dolara alıcı bulmuştu.

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