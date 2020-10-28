104 bin liralık topuklu ayakkabıyı ismini açıklamayan Türk iş insanı satın aldı

Antalya'da bir fuarda sergilenen ve üzerinde değerli taşlar bulunan topuklu kadın ayakkabısı, 104 bin TL'ye alıcı buldu.

Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı, Antalya'nın Serik ilçesi Belek bölgesindeki otelde kapılarını ziyaretçilere açtı.



2019 yılını 1 milyar dolar ihracatla kapatan ayakkabı sektörü için önemli fuarlardan biri olan Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı'na, tamamı yerli 100 firma katılırken, 1000'in üzerinde yabancı sektör temsilcisi de ayakkabıları görmek için fuara geldi.



İstanbul merkezli bir ayakkabı firması, Eksposhoes için özel olarak tasarladığı ayakkabıyı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sundu.



Üzerinde değerli taşların yer aldığı ve kadınlar tarafından tamamen el işçiliğiyle 1 aylık surede tamamlanan 37 numara topuklu ayakkabı, fuara damgasını vurdu.



Ayakkabı, adını açıklamak istemeyen bir Türk iş insanı tarafından 13 bin dolar (yaklaşık 104 bin TL) karşılığında satın alındı.





Ayakkabı, önümüzdeki yıl İtalya'da ve Rusya'da düzenlenecek ayakkabı fuarlarında 'Made in Türkiye' etiketi ile sergilenecek. (DHA)