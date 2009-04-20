1030 çocukluk 23 Nisan korosu!

Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 1030 öğrenciden oluşturulan koro, noter tarafından sayılarak, Türkiye'nin en büyük korosu olarak tescillendi.



Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Sosyal Etkinlikler Şube Müdürü Reşat Palaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde 23 ayrı okuldan 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan 1030 kişilik koronun, Manisa 2. Noteri tarafından 8 Eylül Stadı'nda tek tek sayılarak, resmi kayıtlara alındığını bildirdi.



Palaz, şunları söyledi:



"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Stadyumu'nda organize edilecek gösteri finalinde koromuz, 4 şarkısını seslendirecek. Türkiye'nin en büyük korosunu oluşturduğumuza inanıyoruz. Bu anlamda noter tasdiki ile resmi kayıtlara 1030 kişi olarak geçmesini sağlıyoruz. Manisa 2. Noter Katibi Mesut Kırca tarafından öğrencilerimiz tek tek sayıldı. Türkiye'deki en büyük çocuk korosu olduğumuza inanıyoruz. Guinness rekorlar kitabına girmek için de müracaat çalışmalarını sürdürüyoruz."



Palaz, çocuk korosunun hazırlıklarının yaklaşık 2 aydan bu yana 20 öğretmen nezaretinde sürdüğünü, her okulun kendi bünyesinde provalarını yaptığını, ilk kez hepsinin bir araya gelerek genel prova gerçekleştireceğini kaydetti.



Daha sonra Manisa 2. Noter Katibi Mesut Kırca tarafından sayılarak resmi tespiti yapılan 1030 kişilik koro, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda söyleyeceği 4 şarkının provasını yaptı.

