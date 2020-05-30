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Dünya

103 yaşında Koronavirüs'ü yendi, ilk isteği bira oldu

30 Mayıs 2020 18:03

ABD’nin Massachusetts eyaletinde Koronavirüs'ü yenen 103 yaşındaki Jennie Stejna'nın ilk isteği bira içmek oldu.

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