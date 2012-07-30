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Kültür-Sanat

103 milyar dolarlık fotoğraf!

Paramount Pictures yapım şirketi toplamda 124 Oscar'ı bulunan 116 Hollywood yıldızını tek bir karede topladı

30 Temmuz 2012 19:54

ABD'deki yapım şirketi Paramount Pictures kuruluşunun 100. yıl dönümünde 116 Hollywood yıldızını biraraya getirdi.

Yapım şirketi, bir araya getirmenin çok zor olduğu, toplam 124 Oscar'ı bulunan Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Jane Fonda, George Clooney, Natalie Portman gibi ünlü oyuncu, yönetmen, yapımcı ve şarkıcıları aynı fotoğraf karesinde buluşturdu.

Art Streiber çektiği  fotoğraftaki isimlerin toplam servetinin 103 milyar dolar (187.5 milyar TL) olması basında "103 milyar dolarlık fotoğraf" yorumlarına neden oldu.

Leonardo DiCaprio, çekimin yapıldığı Paramount Stüdyoları'na girdiğinde, "Bu destansı bir manzara" dedi.

Fotoğrafta yer alan oyuncu Ernest Borgnine ise, 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.

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