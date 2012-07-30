ABD'deki yapım şirketi Paramount Pictures kuruluşunun 100. yıl dönümünde 116 Hollywood yıldızını biraraya getirdi.

Yapım şirketi, bir araya getirmenin çok zor olduğu, toplam 124 Oscar'ı bulunan Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Jane Fonda, George Clooney, Natalie Portman gibi ünlü oyuncu, yönetmen, yapımcı ve şarkıcıları aynı fotoğraf karesinde buluşturdu.

Art Streiber çektiği fotoğraftaki isimlerin toplam servetinin 103 milyar dolar (187.5 milyar TL) olması basında "103 milyar dolarlık fotoğraf" yorumlarına neden oldu.

Leonardo DiCaprio, çekimin yapıldığı Paramount Stüdyoları'na girdiğinde, "Bu destansı bir manzara" dedi.

Fotoğrafta yer alan oyuncu Ernest Borgnine ise, 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.