103 KCK avukatına soruşturma açılıyor!

Adalet Bakanlığı, Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan KCK/TM davasında, geçmiş dönemdeki duruşmalara, girmeyen Diyarbakır Barosu’na kayıtlı 103 avukat için soruşturma izni verdi. Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından bu haberi paylaştı.

Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar, sosyal paylaşım sitesi twitterdeki hesabında, ’KCK davasında avukatlık yapan Diyarbakır Barosu üyesi 103 avukat hakkında Adalet Bakanlığı soruşturma izni verdi’ dedi.

KCK/TM ana davasının görüldüğü Diyarbakır 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bazı geçmiş duruşmalara girmeyen avukatlar hakkında mahkemenin suç duyurusunda bulunması üzerine Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni bekleniyordu.

KCK/TM ana davasında sanıkların avukatlığını üstlenen Diyarbakır Barosu üyeleri, Kürtçe savunma krizinin aşılamaması, taleplerinin değerlendirilmemesi ve yargılamanın seri yapılmamasını gerekçe göstererek, geçmiş tarihlerde bazı duruşmalara girmemişlerdi.