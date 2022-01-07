103 anketin ortalaması: CHP ve İyi Parti, AKP ve MHP'nin önünde

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz 21 ayrı firmanın yaptığı 103 seçmen anketine yer verilen araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre CHP ve İYİ Parti'nin toplam oyları AKP ve MHP'nin toplam oylarının 4 puan önünde.

TELE 1’de Merdan Yanardağ’ın sunduğu 5. Boyut programına katılan Özkiraz, araştırmada partilerin oy ortalaması alınırken o ay içerisinde en yüksek ve en düşük gösteren firmaların anketlerinin dahil edilmediğini söyledi.

Bu sonuçlara göre, AKP'nin oyları kararsızlar dağıtıldıktan sonra ocak ayında yüzde 37 iken aralık ayında yüzde 31’e düşmüş durumda.

Cumhur İttifakı partilerinde, “Sistematik bir düşüş” olduğu değerlendirmesini yapan Özkiraz, MHP'nin de ocak ayında yüzde 9,2 iken aralık ayında yüzde 7,3’e kadar indiğini belirtti.