ÖDÜLÜ SEVGİLİ ÜLKEM VE TÜRK HALKI ADINA ALIYORUM LONDRA (A.A) - 10.11.2010 - Ali Hakan Der - Aslı Aral - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chatham House "2010 Devlet Adamı" ödülünü alırken, "Ödülü büyük bir onur ve alçak gönüllülükle sevgili ülkem ve Türk halkı adına alıyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chatham House adlı düşünce kuruluşunun "2010 Devlet Adamı" ödülünü düzenlenen törenle İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in elinden aldı. İngiltere Kraliyet Sarayı "Banqueting House"daki törende, İngiliz Kraliyeti'nin protokolü, titizliği ve nezaket kuralları üst düzeyde uygulandı. Cumhurbaşkanı Gül, törene siyah papyonlu siyah bir smokin, eşi Hayrünnisa Gül bej bir takım elbiseyle katıldı. Kraliçe 2. Elizabeth'in ise krem rengi bir takım elbise giydiği görüldü. Gül çifti, kendilerinden birkaç dakika sonra gelen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'i bina girişinde karşıladı. Karşılamada Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz ile İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi David Raddaway de bulundu. Karşılamanın ardından resepsiyon salonunda VIP konuklar, Gül ve Kraliçe 2. Elizabeth'e takdim edildi. VIP konuklar arasında Cumhurbaşkanı Gül'ün oğlu Mehmet Emre Gül, damadı Mehmet Sarımermer, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, AK Parti milletvekilleri Mehmet Sait Dilek, Nursuna Memecan ve Atilla Koç, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, bazı iş adamları ile İngiltere eski Başbakanı John Major, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw da yer aldı. Cumhurbaşkanı Gül, oğlu, eşi ve damadıyla birlikte bir süre Kraliçe 2. Elizabeth'le sohbet etti. Gül'ün Chatham House Ziyaretçi Defteri'ni imzalamasının ardından Gül çifti ve Kraliçe 2. Elizabeth, önce büyükelçilerle, daha sonra ailesiyle anı fotoğrafı çektirdi. Daha sonra konukların büyük salonda yerlerini almasını takiben, Kraliçe 2. Elizabeth, Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül kortej halinde salona girdi. Ödülün anons edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Chatham House 2010 Ödülü'nü Kraliçe 2. Elizabeth'in elinden aldı. -KRALİÇE ELIZABETH: "MİSAFİRPERVERLİĞİNİZİ ŞÜKRANLA ANIYORUM"- İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Cumhurbaşkanı Gül'e ödülünü takdim etmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Gül ve eşini bu önemli ödülü almak için Londra'da karşılamaktan memnuniyet duyuyorum" dedi. Türkiye'ye 2008 yılında yaptığı resmi ziyarette, Gül'ün gösterdiği misafirperverliği şükranla anımsadığını ifade eden Kraliçe, "Yıllar boyunca saygın bir liderlik ve uluslararası bir devlet adamlığı sergilediniz. Bu ödülü Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü adına sunarak sizi tebrik ediyorum" diye konuştu. -GÜL: "ÖDÜL, ÇALIŞKAN TÜRK HALKININ BAŞARISINI DA SİMGELİYOR"- Cumhurbaşkanı Gül, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmaya, "Ödülü büyük bir onur ve alçak gönüllülükle sevgili ülkem ve Türk halkı adına alıyorum" diyerek başladı. Ödül jestinden dolayı Kraliçe 2. Elizabeth'e teşekkürlerini sunan Gül, Kraliçe'nin 2008'deki Türkiye ziyaretinin güzel anılarını kalbinde sakladığını ifade etti. Chatham House üyelerine de ödül için teşekkür eden Gül, kuruluşun 90. yılını kutladı. Cumhurbaşkanı Gül, ödülün arzularını hiç kaybetmeyen bir toplumun gelişme kararlılığını da onurlandırdığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Aldığım bu ödül, birçok iç ve dış zorluklara rağmen Türkiye'nin son yıllarda gösterdiği gelişimin de teyididir. Türkiye'nin AB yolunda sissizce gerçekleştirdiği demokratik, sosyal ve ekonomik devrime şahit oluyoruz. Bu ödül, bilgelik, sağduyu, empati ve sivil gücüyle hareket eden büyük bir milletin değerlerini de tanımış oluyor. Chatham House Ödülü aynı zamanda Türkiye'nin çok boyutlu komşuluk ilişkilerini de sınırlarının da ötesinde barış, istikrar ve refahı yeşertmesinin bir ifadesidir. Türkiye'nin yükselen demokrasi de serbest piyasa ekonomisiyle İslam dünyasında parlayan ilham kaynağı olmasını taçlandıran bu ödül, çalışkan Türk halkının başarısını da simgeliyor." Gül, Chatham House Ödülü'nün, Türkiye ile İngiltere arasındaki sonsuz dostluğun belgesi olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı. İngiltere'nin eski Başbakanı ve Chatham House Başkanı John Major da törende yaptığı konuşmada, siyasetçilerin ve liderlerin yaptıklarıyla değerlendirildiğini ve Gül'ün bu ödüle yakışan bir lider olduğunu kaydetti. Abdullah Gül'ün Türkiye ile İngiltere arasındaki dostluğa ve Türkiye'nin AB üyelik sürecine katkısına da değinen Major, "Türkiye'nin AB üyeliğinin, AB ve Türkiye'ye yarar sağlayacağına, bunun Türkiye ve AB'nin uluslararası etkisini artıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Major, Türkiye'nin gelişmekte olan bir güç, istikrarlı, demokratik ve laik bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül'ün sorunlara pragmatik çözümler getirilmesi konusundaki kişisel etkisinin önemine de değinen Major, "Sizi yaptıklarınızdan ve yapacaklarınızdan dolayı kutluyorum" dedi. Chatham House Direktörü Robin Niblett ise bu gecenin özel bir gece olduğunu, sadece Chatham House Ödülü'nü vermediklerini, aynı zamanda kuruluşun 90. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını kaydetti. Bu ödülün kime verileceğinin, düşünce kuruluşunun üyelerinin oylarıyla belirlendiğini anlatan Niblett, "2010 Chatham House Ödülü'nü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e vermekten memnuniyet duyuyorum" dedi. Niblett, Gül'ün, 2009'da Türkiye'nin Ortadoğu ve Kafkaslar'daki komşularıyla ilişkilerinin derinleştirilmesi, Irak, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerle ilgili konularla, Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki katkısına değindi. Bu arada, ödül takdiminin ardından Gül ve davetlilere akşam yemeği verildi. Yemekteki menüde füme sufle, kuzu eti, yoğurtlu tart, kahve, çay ve baklava yer aldı. Ödül töreni ve akşam yemeğine Cumhurbaşkanı Gül ve heyet üyelerinin yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, aralarında Ahmet Çalık, Turgay Ciner, Hamdi Akın, Suzan Sabancı Dinçer, Hüsnü Özyeğin ve Hasan Arat'ın da bulunduğu iş adamları, diplomatik çevreler, Chatham House üyeleri de katıldı.