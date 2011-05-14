T24 - Gökyüzünde, şu günlerde nadir bir olaya tanıklık ediliyor. 101 yıl sonra 6 gezegen aynı hizada. Gezegenlerin buluşması dünyadan çıplak gözle seyredilebiliyor.





Tam 101 yıl sonra ilk defa... Gökyüzü çok nadir bir olaya sahne oluyor. 6 gezegen bir arada...

Şu günlerde gökyüzüne bakanlar 6 gezegenin dizilmesini izleyebilecekler.

Güneş'e yakınlık konumlarına göre, ilk beşte bulunan Dünya'nın da ortalarında bulunduğu dört gezegen Merkür, Venüs, Mars ve Jüpiter'in dizilimi çıplak gözle görülebiliyor.

En parlak olarak Venüs, solunda Jüpiter, sağda Merkür, alt tarafta ise çok sönük biçimde Mars seçiliyor.

Daha uzak ve silik olan Uranüs ve Neptün'ü görmek içinse teleskop gerek.

Güney Yarımküre'den rahatça izlenebilen gezegenleri görmek için meraklılar teleskoplarıyla açık alanlara akın ediyor.

Nadir görülen bu hareketlilik meraklıların yanı sıra bilimadamlarının da büyük ilgisini çekiyor.

Gökbilimciler böyle bir dizilimin en son 101 yıl önce meydana geldiğini, bir sonrakinin de 29 yıl sonra olacağını belirtiyor.

Gezegenlerin bu dansı mayıs ayı sonuna kadar devam edecek.



