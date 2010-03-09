101 yaşındaki kadının 'boynuz'u çıktı!

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Çin'de yaşayan Zhang Ruifang adlı yaşlı kadın, akrabalarını ve komşularını hayrete düşürdü.Tam 101 yaşındaki kadının alnında geçtiğimiz yıl oluşan şişkinlik, zamanla büyüyüp, uzamaya başladı ve şu anda tam altı santim uzunluğunda bir boynuza dönüştü.Altı santime ulaşan boynuzun çıkışına benzeyen yeni bir şişkinlik de, kadının alnının diğer tarafında belirmiş durumda.Yaşlı kadının bu hali ailesini şaşırtıyor ve üzüyor.Altı çocuğundan en genci olan 60 yaşondaki Zhang Guozheng, geçtiğimiz yıl kadının alnında beliren şişkinliği pek ciddiye almadıklarını söyleyen Zhang, "Ancak zamanla bir boynuz çıkmaya başladı ve şimdi altı santim uzunluğunda" diye ekledi."Şimdi de alnının diğer tarafında benzer bir çıkıntı var. Büyük ihtimalle o da boynuza dönüşecek"Doktorlar güneşe fazla maruz kalmış yaşlıların ciltlerinde kimi şişkinlik ve çıkıntılar olabileceğini söylese de, bu denli uzun bir "boynuz"un daha önce hiç görülmediğini belirtiyorlar.Bu tür "boynuz"lar ameliyatla alınsa da, ameliyat, bunun tekrarlamasını engellemiyor.