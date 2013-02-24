101 yaşındaki ihtiyar delikanlı son kez maraton koşacak

89 yaşında maraton koşmaya başlayan Hintli ihtiyar delikanlı Fauja Singh yarın Hong Kong’da son maratonuna çıkıyor. 101 yaşında maraton koşmaya veda edecek olan Singh, "Giderek güçsüzleşiyorum ama kalbim hala çok genç" dedi.

“Türban Tornado” lakabıyla ün yapan Hintli Fauja Singh çok heyecanlı. Singh 89 yaşında başladığı maraton koşma macerasını yarın Hong Kong’da son kez koşarak sonlandıracak.

102’inci yaş gününe sayılı günler kala maraton heyecanı yaşayan Fauja Singh, yarın Hong Kong’da son kez bir maratona katılsa da, ölene kadar koşmaktan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Singh, “Giderek güçsüzleşiyorum ama kalbim hala çok genç. Yarışta rekabet ortamında genç olabilmek için büyük çaba harcayağım” dedi.

İlk maratonunda 42 kilometre 196 metreyi 6 saat 54 dakikada koşan “Türban Tornado”, en iyi derecesini ise 92 yaşında el ettiğini belirtti.

52 kilogram ağırlığında olan Singh, 92 yaşında 42 kilometreyi 5 saat 40 dakikada koştuğunu dile getirdi. Şimdiye kadar katıldığı maratonlarda 9 defa 42 kilometre koştuğunu ifade eden Fauja Singh, Londra, New York ve Toronto maratonlarında da boy gösterdiğini açıkladı.

İhtiyar delikanlı Singh, 100 yaşında koştuğu maratonu ise 8 saat 11 dakikada tamamladığını belirtti. Facebook'ta 50 bin takipçisi olduğunu dile getiren Fauja Sing, oğlunun gözlerinin önünde yaşamını yitirmesinin ardından, bu acıyı unutmak için koşmaya başladığını söyledi.