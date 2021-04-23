101 Nobel ödüllü isimden iklim krizi için "Fosil Yakıtların Yayılmasını Önleme Anlaşması" çağrısı

Aralarında Dalai Lama'nın da bulunduğu 101 Nobel ödüllü isim, iklim kriziyle mücadele etmek için dünya genelinde hükûmetleri fosil yakıtların yaygınlaştırılmasını önleme anlaşması imzalamaya çağırdı.

The Guardian'da yer alan habere göre, eski başkanlar, bilim insanları, edebiyatçılar ve dini liderlerin de aralarında bulunduğu 101 Nobel ödüllü isim, bir açık mektup kaleme aldı. Mektupta, hükûmete fosil yakıtlardan "hızlı ve tam" bir dönüşüm yapılması çağrısı yapıldı. Dünya genelinde herkesin yenilenebilir enerjiye erişebilmesi için bir "dönüşüm planı" önerisi sunuldu.

Mektupta "İklim krizi milyonlarca yaşamı tehdit ediyor ve binlerce türü riske atıyor. Yanan fosil yakıtlar (kömür, benzin, gaz) bunun en büyük kaynağı" ifadeleri yer aldı. "Çözüm basit" diye devam eden mektupta, fosil yakıtların yerde kalması, gücün endüstri yerine liderlerin elinde olması önerildi.