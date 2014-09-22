101 gün sonra bebeğiyle serbest kalan annenin en korktuğu gün

101 gün boyunca IŞİD’in elinde rehin tuttuğu 49 kişi arasında Ela ve Kuzey bebek de yer alıyordu. Türkiye’ye rehin bebeklerden birinin hasta olduğu haberi ulaştığında iki bebeğin ailesi de panik olmuştu. Hasta bebeğin Kuzey Deniz Yıldız olduğu ortaya çıktı. Rehinelerin en küçüğü 1 yaşındaki Kuzey Deniz diş çıkarıyordu ve ateşi çok yükselmişti. Küçük rehinenin rahatsızlığı için ailenin tutulduğu bodrum katına bir kişi geldi. Kendisinin doktor olduğunu söylediler. Muayene edeceğini söylediğinde de, bir şurubu ilaç diye vermek istediğinde de konsoloslukta hizmetli kadrosunda çalışan annesi Nermin Yıldız ile güvenlik elemanı babası Hakan Yıldız çok panik oldu.

'Acaba karşılarındaki gerçekten doktor muydu, ilacı vermeli miydiler?'

Ateş yeniden yükseldiğinde şurubu içirmek zorunda kaldılar ancak saatlerce büyük tedirginlik yaşadılar. Rehinelerin en büyük problemlerinden birisi beslenme sorunuydu. 101 gün sonra çoğu rehine yetersiz beslenmeden 5 ile 10 kilo arasında zayıfladı. İki küçük rehine için durum daha da riskliydi. Bir gün Ela ile Kuzey Deniz için annelerine verilen Nestle Nido marka mama ‘bebekli ailelerin’ o zorluktaki küçük mutluluğu oldu.