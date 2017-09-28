100'üncü hastasıyla pasta kesti

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde özel bir hastanede görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mert Dumantepe, derin ven trombozu (toplar damarda pıhtı oluşması) ameliyatı yaptığı 100\'üncü hastası Kadriye Toprak ile birlikte pasta kesti. Doç. Dr. Mert Dumantepe, 1,5 yılık süreçte 100\'üncü hastayla dünyadaki en uzun seriye ulaştıklarını söyledi.

Gebze\'de özel bir hastanede görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mert Dumantepe, Adıyaman\'dan internet üzerinden kendisine ulaşan Kadriye Toprak ile görüşürek hastaneye davet etti. Derin ven trombozu teşhisi konulan Kadriye Toprak, başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Mert Dumantepe derin ven trombozu ameliyatı yaptığı 100\'üncü hastası olan Kadriye Toprak ile birlikte pasta kesti.

Doç. Dr. Mert Dumantepe derin ven trombozunun toplar damarların pıhtıyla tıkanması olduğunu belirterek, \"Bacaktaki derin toplardamarların tıkanmasıyla derin ven trombozu hastalığı ortaya çıkıyor. Akut derin ven trombozu erken dönemde tedavisi anjiyografik yöntemle oldukça kolay bir hastalık. 30 dakikalık bir tedavi ile damarın içerisindeki pıhtının tamamını alabiliyoruz. Çünkü erken dönemde jöle kıvamında. Ancak yıllar içerisinde akut ven trombozu uygun tedavi edilemediği zaman bu pıhtı taşlaşmaya başlıyor ve damara yapışıyor. Böyle olunca da damar kan akımı engellendiği için bacakta ileriki dönemde posttrombotik sendrom dediğimiz bir hastalık gerçekleşiyor\" dedi.

100\'üncü hastalarını sağlığına kavuşturduklarını söyleyen Dumantepe, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'de ve belki de dünyadaki en uzun seri olan 100\'üncü hastamızı ameliyat ederek sağlığına kavuşturduk. Hastamız bize Adıyaman\'dan geldi. Sosyal medyadan bize ulaştı. Kısa bir telefon görüşmesi ve tetkiklerin görülmesinin ardından geldi. Kendisini 4\'üncü günde şifa ile taburcu ettik. Bacak çapında ciddi bir azalma oldu ve yaralarının da yavaş yavaş toparlanmaya başladığını görüyoruz. Tabi ki yara bakımı ile önümüzdeki 6 ay içerisindeki bacağında çok ciddi anlamda toparlanma olacak. Hem Amerika\'da hem de Hollanda\'da 2 ayrı merkezde bu hastalığın tedavi edildiğini biliyoruz. Biz Türkiye\'de gururla söylüyoruz ki dünyada bu ameliyatın yapıldığı 3\'üncü merkeziz ve 1,5 yıllık bir dönemde 100\'üncü hastaya ulaştık. Tahmin ediyoruz ki şu anda dünyadaki kronik derin ven trombozu ile ilgili en uzun seri bize ait. Şu anda en uzun 5 yıl 76 vakalık bir seri yayınladı Hollanda grubu. Bizim yakın dönem içerisinde ilk 100 vakanın tecrübesini paylaşacağız yurtdışında bir dergide. Hastalarımız memnun, biz gereken eforu göstermekten memnunuz.\"



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