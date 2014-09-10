10.09.2013 - Alman basınından özetler



Hollanda'nın Uçuş Güvenliği Kurumu'nun Lahey kentinde açıkladığı raporda, Boeing 777-200 tipi uçağın muhtemelen “yüksek hızla dışarıdan uçağa giren çok sayıda objenin neden olduğu yapısal zararlar” nedeniyle düştüğü ifade ediliyor. Straubinger Tagblatt – Landshuter Zeitung gazetesindeki yorum şöyle:

“Lahey'den gelen bu belge kaza kurbanlarının yakınlarını tatmin etmeyecek. Veda edebilmek için kazanın nedenine açıklık getirilmesini istiyorlar ve buna ihtiyaçları var. Ancak görünen o ki MH17 sefer sayılı uçaktaki yolcuların ölümünün savaştaki bir hata olduğu acı gerçeği ile yaşamak zorundalar.”

Lübecker Nachrichten'de de aynı konuda bir yoruma yer veriliyor:

“Suçlamalar sürüyor. Batı, uçağın Rus roketi ile vurulduğu konusunda haklı çıktığını düşünüyor. Rusya yanlısı ayrılıkçılar Kiev'i suçluyor. Moskova ise omuz silkip raporun bir anlama gelmediğini, soruşturmanın oldukça çetrefilli olduğunu savunuyor. Sanki Rusya'nın Kırım'ın ilhakı ve akabinde Ukrayna'nın doğusunun askeri istikrarsızlaştırılması ile hiçbir ilgisi yokmuş gibi. Nisan ayından bu yana 2 bin 600 kişi hayatını kaybetti. Sorumluların kim olduğunu bilme hakkına sadece kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınları sahip değil.”

Der Tagesspiegel kaza yerinde objektif bir inceleme yapılmasının önemine değiniyor:

“Uzmanlar, feci kazanın meydana geldiği yerde engellemelerle karşılaşmadan inceleme yapabilmeli çünkü ancak bu ‘objektif bir inceleme' yapılabilmesin sağlar. Ukrayna, bunun önünü açmalı, zira başka türlü Batı ile dayanışma içinde olmanın tadına varamayacak; Rusya ise yardımcı olmaya yanaşmazsa, yaptırımların askıya alınmasını sağlayamaz. Doğru, askıya alınması… Yani karşı taraftan bir adım gelmezse, yaptırımlar yeniden uygulanabilir. Ancak Batı'nın Rusya'nın olası bir yakınlaşma hamlesini ödüllendirmek isteyip istemediği de net değil. Batı, yaptırım musluğunu açmaya her an hazır.”

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) yıllık ‘Eğitime Bakış‘ raporunu Berlin’de kamuoyuna açıkladı. Rapora göre, Almanya’da eğitimde önemli gerilemeler göze çarpıyor. Mittelbayerische Zeitung'daki yorum şöyle:

“Lise mezunları ve üniversiteye başlayanların sayısındaki arzulanan artış yavaş yavaş etkisini gösteriyor. Çok sayıda üniversitede amfiler dolup taşıyor, ek bölümlere olan ihtiyacı karşılamak için federal üniversite paktı defalarca yenilenmek zorunda kaldı. Üniversitelere olan talebin patlamasından en çok ‘ikili sistem' zarar görüyor. Giderek artan oranda meslek eğitim alanları açıkta kalıyor. OECD raporunun kamuoyuna açıklanması sırasında Federal Eğitim Bakanı Johanna Wanka, üniversite eğitimi ile meslek eğitiminin eşit değere sahip alternatifler olduğunu söyledi. Bu doğru bir açıklama. Almanya, başka ülkelerdeki üniversite mezunlarına bakacağına, ikili sistemin yeniden çekici hale gelmesi için çabalamalı.”