'1001 İcat' sergisine büyük ilgi

T24- Bilim ve teknolojinin 1000 yıllık serüveninin aktarıldığı ''1001 İcat'' sergisi, 12 gün içinde 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi.



Alınan bilgiye göre, İslam medeniyetinin altın çağını yaşadığı 7 ile 17. yüzyıllar arasındaki 1000 yıllık tarihi süreçte bilim ve teknolojik gelişmelerin interaktif bir şekilde aktarıldığı ''1001 İcat'' sergisi, açıldığı 12 gün içinde 100 bin kişi tarafından gezildi.



İlk olarak Londra'da açılan ve açık kaldığı süre içinde 400 bin kişi tarafından ziyaret edilen sergi, İstanbul'dan sonra New York'ta da bilim meraklılarına sunulacak. Sergide bilim tarihine ışık tutacak birçok eserdebulunmaktadır.



Sergi, 5 Ekim'e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.