'1001 Hatim' anısına doğaya 2001 ekmek bıraktı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da 485 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan \'1001 Hatim\' geleneğinin anısına fırıncı Muhittin Olçun, ailesiyle birlikte doğaya 2001 ekmek bıraktı.

Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde, dün \'1001 Hatim\' geleneği başlatıldı. Geleneği başlatan Pir Ali Baba\'nın merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyüne giden fırıncı Muhittin Olçun, ailesiyle birlikte doğaya 2001 ekmek bıraktı. Erzurum’da kış mevsiminde dağların tamamen karla kaplanmas üzerine dağdaki hayvanların yiyecek bulma sıkıntısı çektiğini belirten Muhittin Olçan, şöyle dedi:

\"Her kış mevsiminde okunan ‘Binbir Hatim’ zamanı Pir Ali Baba\'nın türbesinin bulunduğu dağa 1001 ekmek getirip bırakıyorum. Bu sene bolluk bereket için 2001 ekmek bırakıyoruz. Burası ‘1001 Hatim’lerinin başladığı yerdir. Aşırı soğuklarının görüldüğü bu günlerde doğaya bıraktığım ekmeklerle yaban hayvanları uzun bir süre aç kalmayacaktır. Bu bizim insani görevimiz. İnsanların yanı sıra yaban hayvanlarının da aç kalmaması gerekiyor. Ayrıca sadece evde yaşayan hayvanlara değil doğada yaşayan hayvanlara da bakalım. Onları unutmayalım.\"

Ekmekleri ailesinin yardımı ile karla kaplı Pir Ali Baba Türbesi yakınlarına bırakan Olçun, daha sonra devlet büyükleri ve bütün inananlar için dua etti.

Öte yandan Erzurum merkez ve ilçelerindeki camilerde, \'1001 Hatim\' dün okunmaya başlandı. 485 yıldır süren bu gelenek, merkez Palandöken ilçesine bağlı Dutçu köyünde oturan Pir Ali Baba\'nın, \'Eğer her yıl 1001 hatim okursanız Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (depremden) korur\' sözü ile başladı.

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