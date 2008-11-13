'1001 Belgesel' şenliği başlıyor

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) tarafından 10 yıldır aralıksız olarak düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı belgesel film festivali bugün başlıyor. Festival kapsamında 49’u yerli, 78’i yabancı olmak üzere 127 film gösterilecek.



“Dünya Hali”, “İnsan Hakları”, “Hiç Umut Yok Mu?”, “Hatırlamak”, “Kapı Komşumuz Ortadoğu”, “Herkesin Bir Öyküsü Var” gibi 14 ayrı bölümden oluşan gösterimler İtalyan Kültür Merkezi, Fransız Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak izlenebilecek.



Bu yıl 300’ün üzerinde katılım başvurusu alan festivalde yer alacak filmler, güçlü ve evrensel bir sinema dili kullanmış olmaları kadar; insanlığı yücelten değerleri, farklı kültürlerin birbirleri yerine geçirilmeden bir aradalıkları savunmaları, insanlığın gelecek tasarımına katkı sağlamaları, farklı ve derin bakış açıları sunuyor olmaları gibi temel ölçütler çerçevesinde seçildi.



İlk kez 1997 yılında düzenlenen ve her yıl ortalama 40 bin izleyici tarafından takip edilen festival kapsamında bugüne kadar 59 ülkeden, 965 film gösterildi. Ayrıca “Doğu ve Batı’dan belgesel sinemacıların buluşma ve ortak söz söyleme platformu” olarak tanınan festival kapsamında tüm dünyadan 70 tanınmış belgesel sinemacı ağırlandı.



Festival filmlerle sınırlı değil



Dünya belgesel sinemasından seçkin örnekleri sinemaseverlerle buluşturan Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali 19 Kasım Çarşamba günü son bulacak. Sinemaseverler, bir hafta sürecek etkinlik sürecinde kaçırdıkları filmleri ise Erol Dernek Sokakta kurulan video odalarında seyretme imkanına sahip olacak.



Belgesel Sinemacılar Birliği’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla organize ettiği festivalde filmler kadar eş zamanlı düzenlenecek etkinliklerin de yoğun ilgi görmesi bekleniyor. “Kültürlerarası Diyalogda Belgesel Sinemanın Yeri ve Önemi”, “Belgesel Sinemada Müzik” ve “Süha Arın Belgesel Sineması” başlıkları altında gerçekleştirilecek üç panel, yurtdışından davet edilecek belgesel yönetmenleri tarafından verilecek “Ustalık Dersleri” gibi etkinliklerin de olacağı festivalin belgesel sinema alanında çalışan profesyoneller, akademisyenler ve katılımcılar arasında bir etkileşim ortamı yaratması amaçlanıyor.



Panel programı



Kültürlerarası Diyalogda Belgesel Sinemanın Yeri

Yer: Fransız Kültür Merkezi

Tarih: 15 Kasım, Cumartesi

Saat: 18:30-21:00



Belgesel Sinemada Müzik

Yer: Pera Müzesi

Tarih: 16 Kasım, Pazar

Saat: 16:30-19:00



Süha Arın Belgesel Sineması

Yer: Fransız Kültür Merkezi

Tarih: 17 Kasım, Pazartesi

Saat: 18:30-21:00



Ustalık Dersleri

Yer: Pera Müzesi

Tarih: 16 Kasım, Pazar

Saat: 13:00-15:30



Gösterim bölümleri ve filmler:



1. Dünya Hali

Sinemacı Operasyonu

“Vatandaşlık” Halleri

Kutsal Kitap’ın Gölgesi

Bu Ne Güzel Demokrasi!

Cosa Nostra, Bir Mafyanın Otopsisi

Brad, Barikatlarda Bir Gece Daha

Küresel Karmaşa

Boğaziçi’nin Sultanları

Terzi

Gölge Adamlar

Kızımı Bırakın

Gökkuşağının Sonu



2. İnsan Hakları

Fedual

Diktatör Avcısı

Ruanda’nın Çiçekleri

Esma

Eğer Bilseydik

İbret Olsun Diye

Paylaşım Evi

Mevsimsiz Çocuklar

4857

Kimim Ben?



3. Hiç Umut Yok Mu?

Hayallerim Asla Yanılmaz

Mseya’lar

Bir Bebek İçin Bir Öküz

Avare

Ağladığımda, Kalbim Atıyor

Yaşam Mücadelesi

Pembe Gri

Dışarısı Nasıl?

Bir İnsan Bir Hikaye



4. Hatırlamak

Karelya’nın Düşü

Ceza

Arnavut Usulü Boşanma

Adakale Sözlerim Çoktur

Aynı Sudan İçtik

11-M, Söz Sokaklara Taştığında

Kocam Andrey Saharov

Asya Minor... Yeniden

Özel Soruşturma

Rock - Monolog

Kurbanın Rengi

Nazım’ın Küba Seyahati

Yunanistan’a Hoşgeldiniz Bay Marshall

Çan

Küçük Siyah Köpek. “Halk Evi” Hikayeleri



5. Kapı Komşumuz “Ortadoğu”

Direnişle Tanışmak

Gülüyor muyum Görmek İçin?

İran’da Çocuk Olmak

Çilek Tarlaları

Aşkenaz

Nablus’da İki Okul

Vadinin Üstündeki Köprü

Elveda De

Savaş Esiri 57187

Güney



6. Mercek Altında Bir Kıta: “Güney Amerika”

Dünün Geleceği

Koca Hakikatin Küçücük Parçası

Fabrikanın Kalbi

Yaşamın Sınırında

Choropampa, Altının Fiyatı

Tombogrande: Mangolar, Cinayet, Maden

Savaşçının Yolu



7. Herkesin Bir Öyküsü Var

Uzay Korsanları

Bossert’in İzinde Karatepe

Hayatın Ritmi: Aksak

Mekke Yolu - Muhammed Asad’ın Yolculuğu

Tek Bakış İki Açı

Lilit’in Kızkardeşleri

Beyaz Sonat

Acısız Bir Yaşam

İnsanın Deli Dediği

Chicagoblock “Asansörden Hikayeler”

Ada Galerisi

Civcivler ve Bok

Otel Odaları

Kırmızı Köprü

Ağır Yük

Valkürler

Sınıflandır Beni



8. Kültürler ve Renkler

Gizli Müzeler

Sütlü Çikolata

Alamet-i Üstüvane

Nogay ve Kırım Türkleri Sözlü Tarih Belgeseli

Herkese Barış

Yarına Bir Harf

La Paloma - Dünya Çapında Özlem

İrmik Helvası

Aslan Sütü

Bar De Zi ve Diğer Öyküler

Şehir İnsanları



9. Kişisel Bakış

Anoptikon

UÇMAK: Özgür Bir Kadının İtirafları

Beden Sonuç İlişkisi

İlk Seferim

Haydarpaşa



10. Yol Hikayeleri

TransAsya

Deniz İnsanları

Hazır mısın Everest?



11. Çevre Filmleri

Kurbağa Sesiyle Uyanmak

Geri Dönüşüm

Son Kumsal

Plastik Bağımlısı

Vatandaş Mustafa



12. Engel Tanımayanlar

Yaşamak İstiyorum

Anka Kuşunun Dansı

Kimse Mükemmel Değil

Hazine

Kahraman, Uçmak İçin Kanat Gerekmez



13. “Şizofreni” ile Tanışmak

Volga Volga

Nasılım?

Biz, Siz, Onlar



14. Sinema Okulu

Buluşma: Mersin Mezarlığı

Melemez

Köy Odaları

Yezidiler

Bir Bölü Dört

Karanlığın Gözleri

Kuştepe Şans Park

Sinope’nin Yolculuğu

Yalnız, Birlikte

Cennet - Bu Dünyada Üç Yolculuk

Çöl Günlükleri

Biraderler

Cennetin Anahtarları

Yarı Ben

Özen Göstermek



Rakamlarla festival



11. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali 13 Kasım’da başlayıp 19 Kasım’da son bulacak.

Festival her yıl ortalama 40 bin izleyici tarafından takip ediliyor. Bugüne kadar (1997-2007) 59 ülkeden, 965 film gösterildi, tüm dünyadan 70 tanınmış belgesel sinemacı ağırlandı.

Bu yıl 300’ün üzerinde katılım başvurusu aldı. 49’u yerli, 78”i yabancı olmak üzere 127 film seçildi.