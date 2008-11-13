'1001 Belgesel' şenliği başlıyor

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) tarafından 10 yıldır aralıksız olarak düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı belgesel film festivali bugün başlıyor. Festival kapsamında 49’u yerli, 78’i yabancı olmak üzere 127 film gösterilecek.
“Dünya Hali”, “İnsan Hakları”, “Hiç Umut Yok Mu?”, “Hatırlamak”, “Kapı Komşumuz Ortadoğu”, “Herkesin Bir Öyküsü Var” gibi 14 ayrı bölümden oluşan gösterimler İtalyan Kültür Merkezi, Fransız Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak izlenebilecek.
Bu yıl 300’ün üzerinde katılım başvurusu alan festivalde yer alacak filmler, güçlü ve evrensel bir sinema dili kullanmış olmaları kadar; insanlığı yücelten değerleri, farklı kültürlerin birbirleri yerine geçirilmeden bir aradalıkları savunmaları, insanlığın gelecek tasarımına katkı sağlamaları, farklı ve derin bakış açıları sunuyor olmaları gibi temel ölçütler çerçevesinde seçildi.
İlk kez 1997 yılında düzenlenen ve her yıl ortalama 40 bin izleyici tarafından takip edilen festival kapsamında bugüne kadar 59 ülkeden, 965 film gösterildi. Ayrıca “Doğu ve Batı’dan belgesel sinemacıların buluşma ve ortak söz söyleme platformu” olarak tanınan festival kapsamında tüm dünyadan 70 tanınmış belgesel sinemacı ağırlandı.
Festival filmlerle sınırlı değil
Dünya belgesel sinemasından seçkin örnekleri sinemaseverlerle buluşturan Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali 19 Kasım Çarşamba günü son bulacak. Sinemaseverler, bir hafta sürecek etkinlik sürecinde kaçırdıkları filmleri ise Erol Dernek Sokakta kurulan video odalarında seyretme imkanına sahip olacak.
Belgesel Sinemacılar Birliği’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla organize ettiği festivalde filmler kadar eş zamanlı düzenlenecek etkinliklerin de yoğun ilgi görmesi bekleniyor. “Kültürlerarası Diyalogda Belgesel Sinemanın Yeri ve Önemi”, “Belgesel Sinemada Müzik” ve “Süha Arın Belgesel Sineması” başlıkları altında gerçekleştirilecek üç panel, yurtdışından davet edilecek belgesel yönetmenleri tarafından verilecek “Ustalık Dersleri” gibi etkinliklerin de olacağı festivalin belgesel sinema alanında çalışan profesyoneller, akademisyenler ve katılımcılar arasında bir etkileşim ortamı yaratması amaçlanıyor.
Panel programı
Kültürlerarası Diyalogda Belgesel Sinemanın Yeri
Yer: Fransız Kültür Merkezi
Tarih: 15 Kasım, Cumartesi
Saat: 18:30-21:00
Belgesel Sinemada Müzik
Yer: Pera Müzesi
Tarih: 16 Kasım, Pazar
Saat: 16:30-19:00
Süha Arın Belgesel Sineması
Yer: Fransız Kültür Merkezi
Tarih: 17 Kasım, Pazartesi
Saat: 18:30-21:00
Ustalık Dersleri
Yer: Pera Müzesi
Tarih: 16 Kasım, Pazar
Saat: 13:00-15:30
Gösterim bölümleri ve filmler:
1. Dünya Hali
Sinemacı Operasyonu
“Vatandaşlık” Halleri
Kutsal Kitap’ın Gölgesi
Bu Ne Güzel Demokrasi!
Cosa Nostra, Bir Mafyanın Otopsisi
Brad, Barikatlarda Bir Gece Daha
Küresel Karmaşa
Boğaziçi’nin Sultanları
Terzi
Gölge Adamlar
Kızımı Bırakın
Gökkuşağının Sonu
2. İnsan Hakları
Fedual
Diktatör Avcısı
Ruanda’nın Çiçekleri
Esma
Eğer Bilseydik
İbret Olsun Diye
Paylaşım Evi
Mevsimsiz Çocuklar
4857
Kimim Ben?
3. Hiç Umut Yok Mu?
Hayallerim Asla Yanılmaz
Mseya’lar
Bir Bebek İçin Bir Öküz
Avare
Ağladığımda, Kalbim Atıyor
Yaşam Mücadelesi
Pembe Gri
Dışarısı Nasıl?
Bir İnsan Bir Hikaye
4. Hatırlamak
Karelya’nın Düşü
Ceza
Arnavut Usulü Boşanma
Adakale Sözlerim Çoktur
Aynı Sudan İçtik
11-M, Söz Sokaklara Taştığında
Kocam Andrey Saharov
Asya Minor... Yeniden
Özel Soruşturma
Rock - Monolog
Kurbanın Rengi
Nazım’ın Küba Seyahati
Yunanistan’a Hoşgeldiniz Bay Marshall
Çan
Küçük Siyah Köpek. “Halk Evi” Hikayeleri
5. Kapı Komşumuz “Ortadoğu”
Direnişle Tanışmak
Gülüyor muyum Görmek İçin?
İran’da Çocuk Olmak
Çilek Tarlaları
Aşkenaz
Nablus’da İki Okul
Vadinin Üstündeki Köprü
Elveda De
Savaş Esiri 57187
Güney
6. Mercek Altında Bir Kıta: “Güney Amerika”
Dünün Geleceği
Koca Hakikatin Küçücük Parçası
Fabrikanın Kalbi
Yaşamın Sınırında
Choropampa, Altının Fiyatı
Tombogrande: Mangolar, Cinayet, Maden
Savaşçının Yolu
7. Herkesin Bir Öyküsü Var
Uzay Korsanları
Bossert’in İzinde Karatepe
Hayatın Ritmi: Aksak
Mekke Yolu - Muhammed Asad’ın Yolculuğu
Tek Bakış İki Açı
Lilit’in Kızkardeşleri
Beyaz Sonat
Acısız Bir Yaşam
İnsanın Deli Dediği
Chicagoblock “Asansörden Hikayeler”
Ada Galerisi
Civcivler ve Bok
Otel Odaları
Kırmızı Köprü
Ağır Yük
Valkürler
Sınıflandır Beni
8. Kültürler ve Renkler
Gizli Müzeler
Sütlü Çikolata
Alamet-i Üstüvane
Nogay ve Kırım Türkleri Sözlü Tarih Belgeseli
Herkese Barış
Yarına Bir Harf
La Paloma - Dünya Çapında Özlem
İrmik Helvası
Aslan Sütü
Bar De Zi ve Diğer Öyküler
Şehir İnsanları
9. Kişisel Bakış
Anoptikon
UÇMAK: Özgür Bir Kadının İtirafları
Beden Sonuç İlişkisi
İlk Seferim
Haydarpaşa
10. Yol Hikayeleri
TransAsya
Deniz İnsanları
Hazır mısın Everest?
11. Çevre Filmleri
Kurbağa Sesiyle Uyanmak
Geri Dönüşüm
Son Kumsal
Plastik Bağımlısı
Vatandaş Mustafa
12. Engel Tanımayanlar
Yaşamak İstiyorum
Anka Kuşunun Dansı
Kimse Mükemmel Değil
Hazine
Kahraman, Uçmak İçin Kanat Gerekmez
13. “Şizofreni” ile Tanışmak
Volga Volga
Nasılım?
Biz, Siz, Onlar
14. Sinema Okulu
Buluşma: Mersin Mezarlığı
Melemez
Köy Odaları
Yezidiler
Bir Bölü Dört
Karanlığın Gözleri
Kuştepe Şans Park
Sinope’nin Yolculuğu
Yalnız, Birlikte
Cennet - Bu Dünyada Üç Yolculuk
Çöl Günlükleri
Biraderler
Cennetin Anahtarları
Yarı Ben
Özen Göstermek
Rakamlarla festival
11. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali 13 Kasım’da başlayıp 19 Kasım’da son bulacak.
Festival her yıl ortalama 40 bin izleyici tarafından takip ediliyor. Bugüne kadar (1997-2007) 59 ülkeden, 965 film gösterildi, tüm dünyadan 70 tanınmış belgesel sinemacı ağırlandı.
Bu yıl 300’ün üzerinde katılım başvurusu aldı. 49’u yerli, 78”i yabancı olmak üzere 127 film seçildi.