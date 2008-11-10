'1001 Belgesel' gün sayıyor

10 yıldır aralıksız olarak düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı belgesel festivalinde 49’u yerli, 78’i yabancı olmak üzere 127 film gösterilecek.Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) tarafından düzenlenen 11. Uluslararası 1001 Belgesel Festivali 13 Kasım perşembe günü başlıyor. Festival kapsamında 49’u yerli, 78’i yabancı olmak üzere 127 film gösterilecek.“Dünya Hali”, “İnsan Hakları”, “Hiç Umut Yok Mu?”, “Hatırlamak”, “Kapı Komşumuz Ortadoğu”, “Herkesin Bir Öyküsü Var” gibi 14 ayrı bölümden oluşan iddialı gösterimler İtalyan Kültür Merkezi, Fransız Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak izlenebilecek.Bu yıl 300’ün üzerinde katılım başvurusu alan festivalde yer alacak filmler, güçlü ve evrensel bir sinema dili kullanmış olmaları kadar; insanlığı yücelten değerleri, farklı kültürlerin birbirleri yerine geçirilmeden bir aradalıkları savunmaları, insanlığın gelecek tasarımına katkı sağlamaları, farklı ve derin bakış açıları sunuyor olmaları gibi temel ölçütler çerçevesinde seçildi.İlk kez 1997 yılında düzenlenen ve her yıl ortalama 40 bin izleyici tarafından takip edilen festival kapsamında bugüne kadar 59 ülkeden, 965 film gösterildi. Ayrıca “Doğu ve Batı’dan belgesel sinemacıların buluşma ve ortak söz söyleme platformu” olarak tanınan festival kapsamında tüm dünyadan 70 tanınmış belgesel sinemacı ağırlandı.Dünya belgesel sinemasından seçkin örnekleri sinemaseverlerle buluşturan Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali, 19 Kasım Çarşamba günü son bulacak. Sinemaseverler, bir hafta sürecek etkinlik sürecinde kaçırdıkları filmleri ise Erol Dernek Sokakta kurulan video odalarında seyretme imkanına sahip olacak.Belgesel Sinemacılar Birliği’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla organize ettiği festivalde filmler kadar eş zamanlı düzenlenecek etkinliklerin de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.“Kültürlerarası Diyalogda Belgesel Sinemanın Yeri ve Önemi”, “Belgesel Sinemada Müzik” ve “Süha Arın Belgesel Sineması” başlıkları altında gerçekleştirilecek üç panel, yurtdışından davet edilecek belgesel yönetmenleri tarafından verilecek “Ustalık Dersleri” gibi etkinliklerin de olacağı festivalin belgesel sinema alanında çalışan profesyoneller, akademisyenler ve katılımcılar arasında bir etkileşim ortamı yaratması amaçlanıyor.