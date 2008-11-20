1001 Belgesel Festivali sona erdi

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkısıyla düzenlenen, 11. Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivali sona erdi.



Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Kasım 2008 tarihinde başlayan festivale bu yıl gönderilen yaklaşık 300 film arasından BSB üyesi yönetmenler ve akademisyenlerden oluşan kurul tarafından gösterime değer bulunan, 49'u yerli, 78'i yabancı toplam 127 film, Fransız Kültür Merkezi, İtalyan Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gösterildi.



30'u Türkiye'den, 12'si yurt dışından olmak üzere 42 yönetmenin katıldığı festivalde, sinemaseverler gerek filmlerden sonra gerekse buluşma mekanlarında, Avustralya, Fransa, Filistin, İsrail, İtalya, Finlandiya, Hollanda ve Norveç'ten gelen yönetmenlerle diyalog kurma imkanı buldu.



Festival kapsamında, "Kültürlerarası Diyalogda Belgesel Sinema", "Belgesel Sinemada Müzik" ve "Süha Arın Belgesel Sineması" başlıklı paneller de gerçekleştirildi.