1000 yazardan 'darbe girişimi' bildirisi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan ve çeşitli kesimlerden 1000 yazarın imzacı olduğu bir bildiri yayınlayarak '15 Temmuz darbe girişimi' lanetlendi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a destek mesajı verildi.

15 Temmuz darbe girişimine karşı ortak bir tavır olarak TYB İstanbul Şubesi, darbeyi lanetleyen bir bildiri yayınladı. 1000 yazarın imzacı olduğu ve 'Şahitlik' adı verilen bildiriyi TYB İstanbul Şube Başkanı yazar-şair Mahmut Bıyıklı, birliğin Cağaloğlu'ndaki merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. İmzacı yazarlardan bazılarının da katıldığı toplantıda bir konuşma yapan Mahmut Bıyıklı, darbe kalkışmasına tepki için bir araya geldiklerini ifade etti. Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve seçilmiş Başbakan'ın yanında olduklarını kaydeden Bıyıklı, darbe girişimini lanetlediklerini ifade etti.

Erdoğan ve Yıldırım’a destek

Bıyıklı daha sonra 'Şahitlik Bildirisi' adını verdikleri bildiriyi okudu. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Bizler bu toprakların, tarihe şahitlik eden yazarları olarak, aziz milletimize karşı girişilen darbeyi ve 'FETÖ'cü darbecileri' lanetliyoruz. Tarihe kayıt düşmek ve şahitlik adına millet tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanımızın, millet tarafından seçilmiş Başbakanımızın yanında olduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz. Bu büyük ülkeye, Türkiye'mize karşı başlatılan işgal girişimini soylu duruşuyla püskürten aziz Türk milletini saygıyla selamlıyoruz.”

Yazarların ismi internette yayınlanacak

Basın toplantısında aralarında Beşir Ayvazoğlu, Rahim Er, Ahmet Taşgetiren, Yavuz Bahadıroğlu, Ahmet Kekeç gibi isimlerinde bulunduğu bildiriye imza atan yazarların isminin tamamının bir internet sitesinde kısa zamanda yayınlanacağı belirtildi.