1000 telefonluk koleksiyonunu 170 bin Euro'ya satıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ELAZIĞ\'da cep telefonu tamircisi Cumali Koruyucu, 1000 cep telefonundan oluşan koleksiyonunu on-line alışveriş sitesi üzerinden 170 bin Euro\'ya satışa çıkardı. Koruyucu, kendisi ile dalga geçenlerin yanı sıra ev takası teklifinde bulunanların da olduğunu söyledi.

Cep telefonu tamircisi Cumali Koruyucu, 10 yıl yaşadığı Fransa\'da koleksiyonerliğe merak sardı. 2011 yılında Türkiye\'ye gelerek memleketi Elazığ\'a yerleşen ve burada telefon, saat tamir edilen işyeri açan Koruyucu, telefon koleksiyonu yapmaya karar verdi. Bir çoğunu parayla satın alan Koruyucu\'ya tanıdıkları da telefon getirerek koleksiyonuna destek verdi. 6 yılda şarj aletlerine kadar eksiksiz ve çalışan 1000 telefon biriktiren Cumali Koruyucu, bu iş için yaklaşık 300 bin TL harcadı. Birçok markanın ilk çıkan telefonlarından ender bulunan modellerine kadar değişik telefonları elinde bulunduran Koruyucu, koleksiyonunu İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi üzerindeki dükkanında muhafaza ediyor.

\"ARAYIP DALGA GEÇENLER OLUYOR\"

Koleksiyon bir alışveriş sitesi üzerinden satışa da çıkarıldı. 170 bin Euro fiyat biçilen telefonlar için Türkiye\'nin birçok yerinden arayan olduğunu belirten Cumali Koruyucu, çoğu zaman rahatsız edici telefonlar aldığını da söyledi. Yüksek fiyat tekliflerinin de geldiğini belirten Koruyucu, “1 yıl önce 350 bin TL\'lik evle takas etmek isteyen oldu. Güvenemediğim için teklifi geri çevirdim. Bir de çek vermek isteyen oldu. Ama çek istemedim. Onun dışında arayıp dalga geçenler, hakaret edenler oluyor. \'500 TL vereyim kargo ücretini sen ödersin\' diyen oldu. Böyle teklifler gelince hemen engelliyorum. Benim amacım yıllarca emek verdiğim koleksiyonumun değerini veren birinin alması.\"

Cumali Koruyucu, fiyat konusunda pazarlık payı olduğunu da belirtti.

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