1000 öğretmenin işine son verildi

İsveç'te ekonomik kriz eğitimi de vurdu. Kriz yüzünden yaklaşık 1000 öğretmenin işine son verildiği bildirildi.



Boden, Luleo, Gaevle, Piteo ve Alvesta belediyelerindeki bazı ilköğretim okullarında ve liselerde öğretmenlerin işine son verildiği kaydedildi.



Öğretmen sendikalarının verdiği bilgiye göre, öğretmenlerin, öğrenci sayısının az olduğu bölgelerde işten çıkarıldığı, öğrencilerin bir okulda bir araya toplanarak eğitim verilmeye başlandığı belirtildi.



Sendikalar, işten çıkarılan öğretmen sayısının artabileceğini açıkladı.



Bazı belediyeler ise çalışanların maaşlarını dondurma teklifinde bulundu.

