1000 öğretmen 'Avrupalı Türklerin' hizmetinde

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde öğrenim gören 1 milyona yakın gurbetçi çocuğunun kültürlerini, dillerini unutmamalarını sağlamak ve Türkçelerini geliştirmek amacıyla yaklaşık bin öğretmenin görev yaptığı bildirildi.



Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürü Hasan Kaplan, Adana Eğitim Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen etkinlik için geldiği Adana'da, gurbetçi ailelerin çocuklarının aldıkları eğitim hakkında bilgi verdi.



Kaplan, Türklerin 130 ülkede bulunduğunu belirterek, MEB olarak Türk insanının yoğun yaşadıkları her yerde faaliyet göstermeye çalıştıklarını söyledi. Gurbetçi çocuklarının aldıkları eğitimin arzu edilen noktada olmadığını ifade eden Kaplan, şunları söyledi:



"Artık Türkler sadece Almanya'da değil tüm Avrupa ülkelerinde bulunuyor. Bu ailelerin çocuklarının eğitimi de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda gurbetteki 1 milyona yakın çocuğumuzun kültürlerini, dillerini unutmamalarını sağlamak, Türkçelerini geliştirmek ve zenginleştirmek amacıyla bine yakın öğretmenimiz Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde görev yapıyor. Özellikle Türklerin çoğunlukta yaşadığı Almanya'da 400'ün üzerinde eğitimci arkadaşımız çalışıyor. Fakat Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde eğitim anlamında yapmamız gereken çok iş var."



Kaplan, gurbetçi çocuklarının yaşadıkları en önemli problemin uyum olduğunu vurgulayarak, bu anlamda görevli öğretmenlerin, öğrencilere gereken desteği sağladıklarını ifade etti.



'Daha çok iş yapmamız gerekiyor'



Öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Kaplan, "biz istiyoruz ki, çocuklarımız kendi kültürel varlıklarını, milli değerleri ile orada var olsun ve o toplumla olumlu iletişim içerisine girsinler, ama bu dengeyi kurmak kolay olmuyor. Bu bağlamda bizim o ülkelere gönderdiğimiz öğretmen arkadaşlarımız tüm çabalarını

gösteriyorlar. Oralarda eğitim müşaviri ve eğitim ataşelerimiz var, ama bunların yeterli olduğunu söylemek mümkün değil daha çok iş yapmamız gerekiyor. Bunu biliyor ve farkındayız" dedi.



Kaplan, bu öğrencilerin daha iyi eğitim alabilmesi, kültürel bağlarını devam ettirebilmeleri bakımından Almanya'da Goethe Üniversitesi ile bir ilahiyat projesi gerçekleştirdiklerini, onun dışında Almanya'nın çeşitli eyaletleri ile görüşmeler yaparak çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Kaplan, devletin yaptığı eğitim çalışmalarının yanı sıra gönüllü kişilerin yurt dışında açtığı okulların da bu anlamda etkili olduğunu vurgulayarak, bulundukları yerlerde saygın ve son derece iyi durumda bulunduklarını sözlerine ekledi.

