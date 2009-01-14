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Sağlık

1000 kalorilik diyet

Günde bin kalori alarak 7 günde istediğiniz gibi bir vücuda sahip olabilirsiniz.

14 Ocak 2009 02:00

Günde bin kalori alarak 7 günde istediğiniz gibi bir vücuda sahip olabilirsiniz.

Uzun sürede dengeli bir şekilde kilo verebileceğiniz bir diyet. Bu diyeti istediğiniz kiloya ulaşana kadar 7 günlük periyotlar halinde uygulayabilirsiniz.

Yüzde 54,5 Karbonhidrat, yüzde 15 Protein, yüzde 29,5 Yağ.

Bu diyetin günlük menüleri

1. Gün

Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu beyaz peynir (az yağlı), salatalık, domates, 1 ince dilim ekmek (kepekli)

Kuşluk: 4 adet diyet bisküvi

Öğle: 60 g kırmızı et (ızgara veya haşlanmış), 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)

İkindi: 4 adet diyet bisküvi

Akşam: 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1/2 kâse yoğurt (kaymaksız), salata (yağsız), 4 yemek kaşığı pirinç pilavı

Gece: 2 porsiyon meyve

2. Gün

Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu dil peyniri, salatalık, domates, 1 ince dilim ekmek (kepekli)

Kuşluk: 2 adet grisini

Öğle: 60 g tavuk (ızgara veya haşlanmış), 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)

İkindi: 1 çay bardağı süt

Akşam: 1 kepçe çorba, 8 yemek kaşığı sebze yemeği, ½ kâse yoğurt (kaymaksız), salata (yağsız), 2 ince dilim ekmek (kepekli)

Gece: 2 porsiyon meyve

3. Gün

Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu beyaz peynir (az yağlı), salatalık, domates, 1 ince dilim ekmek (kepekli)

Kuşluk: 1 porsiyon meyve

Öğle: 1 kepçe çorba, 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1/2 kâse yoğurt (kaymaksız), salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek(kepekli)

İkindi: 4 adet diyet bisküvi

Akşam: 60 g kırmızı et (ızgara veya haşlanmış), 1 küçük boy haşlanmış patates, 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)

Gece: 1 porsiyon meyve, 1 çay bardağı süt

4. Gün

Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu dil peynir, 1 kibrit kutusu beyaz peynir (az yağlı), salatalık, domates, 1 ince dilim ekmek (kepekli)

Kuşluk: 2 adet grisini

Öğle: 1 kepçe çorba, 60 g tavuk (ızgara veya haşlanmış), 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)

İkindi: 2 adet grisini

Akşam: 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1/2 kâse yoğurt (kaymaksız), salata (yağsız), 4 yemek kaşığı erişte veya kuskus

Gece: 2 porsiyon meyve

5. Gün

Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1/2 kibrit kutusu kaşar peynir, salatalık, domates, 1 ince dilim ekmek (kepekli)

Kuşluk: 2 adet grisini

Öğle: 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1 kâse yoğurt(kaymaksız), salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)

İkindi: 2 adet grisini, 1 küçük kutu ayran

Akşam: 60 g balık (ızgara veya buğulama), salata (yağsız), 2 ince dilim ekmek (kepekli)

Gece: 2 porsiyon meyve

6. Gün

Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu beyaz peynir (az yağlı), 1 kibrit kutusu dil peyniri, salatalık, domates 2 ince dilim ekmek (kepekli)

Öğle: 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)

İkindi: 4 adet diyet bisküvi

Akşam: 60 g tavuk(ızgara veya haşlama), 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 4 yemek kaşığı makarna

Gece: 3 porsiyon meyve

7. Gün

Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu beyaz peynir (az yağlı), 1 adet haşlanmış yumurta, 2-3 adet zeytin, salatalık, domates, 2 ince dilim ekmek (kepekli)

Öğle: 1 kepçe çorba, 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1 kâse yoğurt(kaymaksız), salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)

Akşam: 1 kepçe çorba, 100 gr. balık (ızgara veya buğulama), salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)

Gece: 2 porsiyon meyve

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