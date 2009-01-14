1000 kalorilik diyet

Günde bin kalori alarak 7 günde istediğiniz gibi bir vücuda sahip olabilirsiniz.
Uzun sürede dengeli bir şekilde kilo verebileceğiniz bir diyet. Bu diyeti istediğiniz kiloya ulaşana kadar 7 günlük periyotlar halinde uygulayabilirsiniz.
Yüzde 54,5 Karbonhidrat, yüzde 15 Protein, yüzde 29,5 Yağ.
Bu diyetin günlük menüleri
1. Gün
Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu beyaz peynir (az yağlı), salatalık, domates, 1 ince dilim ekmek (kepekli)
Kuşluk: 4 adet diyet bisküvi
Öğle: 60 g kırmızı et (ızgara veya haşlanmış), 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)
İkindi: 4 adet diyet bisküvi
Akşam: 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1/2 kâse yoğurt (kaymaksız), salata (yağsız), 4 yemek kaşığı pirinç pilavı
Gece: 2 porsiyon meyve
2. Gün
Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu dil peyniri, salatalık, domates, 1 ince dilim ekmek (kepekli)
Kuşluk: 2 adet grisini
Öğle: 60 g tavuk (ızgara veya haşlanmış), 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)
İkindi: 1 çay bardağı süt
Akşam: 1 kepçe çorba, 8 yemek kaşığı sebze yemeği, ½ kâse yoğurt (kaymaksız), salata (yağsız), 2 ince dilim ekmek (kepekli)
Gece: 2 porsiyon meyve
3. Gün
Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu beyaz peynir (az yağlı), salatalık, domates, 1 ince dilim ekmek (kepekli)
Kuşluk: 1 porsiyon meyve
Öğle: 1 kepçe çorba, 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1/2 kâse yoğurt (kaymaksız), salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek(kepekli)
İkindi: 4 adet diyet bisküvi
Akşam: 60 g kırmızı et (ızgara veya haşlanmış), 1 küçük boy haşlanmış patates, 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)
Gece: 1 porsiyon meyve, 1 çay bardağı süt
4. Gün
Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu dil peynir, 1 kibrit kutusu beyaz peynir (az yağlı), salatalık, domates, 1 ince dilim ekmek (kepekli)
Kuşluk: 2 adet grisini
Öğle: 1 kepçe çorba, 60 g tavuk (ızgara veya haşlanmış), 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)
İkindi: 2 adet grisini
Akşam: 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1/2 kâse yoğurt (kaymaksız), salata (yağsız), 4 yemek kaşığı erişte veya kuskus
Gece: 2 porsiyon meyve
5. Gün
Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1/2 kibrit kutusu kaşar peynir, salatalık, domates, 1 ince dilim ekmek (kepekli)
Kuşluk: 2 adet grisini
Öğle: 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1 kâse yoğurt(kaymaksız), salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)
İkindi: 2 adet grisini, 1 küçük kutu ayran
Akşam: 60 g balık (ızgara veya buğulama), salata (yağsız), 2 ince dilim ekmek (kepekli)
Gece: 2 porsiyon meyve
6. Gün
Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu beyaz peynir (az yağlı), 1 kibrit kutusu dil peyniri, salatalık, domates 2 ince dilim ekmek (kepekli)
Öğle: 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)
İkindi: 4 adet diyet bisküvi
Akşam: 60 g tavuk(ızgara veya haşlama), 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 4 yemek kaşığı makarna
Gece: 3 porsiyon meyve
7. Gün
Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu beyaz peynir (az yağlı), 1 adet haşlanmış yumurta, 2-3 adet zeytin, salatalık, domates, 2 ince dilim ekmek (kepekli)
Öğle: 1 kepçe çorba, 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1 kâse yoğurt(kaymaksız), salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)
Akşam: 1 kepçe çorba, 100 gr. balık (ızgara veya buğulama), salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)
Gece: 2 porsiyon meyve