1000 kalorilik diyet

Günde bin kalori alarak 7 günde istediğiniz gibi bir vücuda sahip olabilirsiniz.



Uzun sürede dengeli bir şekilde kilo verebileceğiniz bir diyet. Bu diyeti istediğiniz kiloya ulaşana kadar 7 günlük periyotlar halinde uygulayabilirsiniz.



Yüzde 54,5 Karbonhidrat, yüzde 15 Protein, yüzde 29,5 Yağ.



Bu diyetin günlük menüleri



1. Gün



Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu beyaz peynir (az yağlı), salatalık, domates, 1 ince dilim ekmek (kepekli)



Kuşluk: 4 adet diyet bisküvi



Öğle: 60 g kırmızı et (ızgara veya haşlanmış), 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)



İkindi: 4 adet diyet bisküvi



Akşam: 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1/2 kâse yoğurt (kaymaksız), salata (yağsız), 4 yemek kaşığı pirinç pilavı



Gece: 2 porsiyon meyve



2. Gün



Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu dil peyniri, salatalık, domates, 1 ince dilim ekmek (kepekli)



Kuşluk: 2 adet grisini



Öğle: 60 g tavuk (ızgara veya haşlanmış), 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)



İkindi: 1 çay bardağı süt



Akşam: 1 kepçe çorba, 8 yemek kaşığı sebze yemeği, ½ kâse yoğurt (kaymaksız), salata (yağsız), 2 ince dilim ekmek (kepekli)



Gece: 2 porsiyon meyve



3. Gün



Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu beyaz peynir (az yağlı), salatalık, domates, 1 ince dilim ekmek (kepekli)



Kuşluk: 1 porsiyon meyve



Öğle: 1 kepçe çorba, 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1/2 kâse yoğurt (kaymaksız), salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek(kepekli)



İkindi: 4 adet diyet bisküvi



Akşam: 60 g kırmızı et (ızgara veya haşlanmış), 1 küçük boy haşlanmış patates, 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)



Gece: 1 porsiyon meyve, 1 çay bardağı süt



4. Gün



Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu dil peynir, 1 kibrit kutusu beyaz peynir (az yağlı), salatalık, domates, 1 ince dilim ekmek (kepekli)



Kuşluk: 2 adet grisini



Öğle: 1 kepçe çorba, 60 g tavuk (ızgara veya haşlanmış), 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)



İkindi: 2 adet grisini



Akşam: 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1/2 kâse yoğurt (kaymaksız), salata (yağsız), 4 yemek kaşığı erişte veya kuskus



Gece: 2 porsiyon meyve



5. Gün



Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1/2 kibrit kutusu kaşar peynir, salatalık, domates, 1 ince dilim ekmek (kepekli)



Kuşluk: 2 adet grisini



Öğle: 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1 kâse yoğurt(kaymaksız), salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)



İkindi: 2 adet grisini, 1 küçük kutu ayran



Akşam: 60 g balık (ızgara veya buğulama), salata (yağsız), 2 ince dilim ekmek (kepekli)



Gece: 2 porsiyon meyve



6. Gün



Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu beyaz peynir (az yağlı), 1 kibrit kutusu dil peyniri, salatalık, domates 2 ince dilim ekmek (kepekli)



Öğle: 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)



İkindi: 4 adet diyet bisküvi



Akşam: 60 g tavuk(ızgara veya haşlama), 1 küçük kutu ayran, salata (yağsız), 4 yemek kaşığı makarna



Gece: 3 porsiyon meyve



7. Gün



Sabah: Çay veya kahve (şekersiz), 1 kibrit kutusu beyaz peynir (az yağlı), 1 adet haşlanmış yumurta, 2-3 adet zeytin, salatalık, domates, 2 ince dilim ekmek (kepekli)



Öğle: 1 kepçe çorba, 8 yemek kaşığı sebze yemeği, 1 kâse yoğurt(kaymaksız), salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)



Akşam: 1 kepçe çorba, 100 gr. balık (ızgara veya buğulama), salata (yağsız), 1 ince dilim ekmek (kepekli)



Gece: 2 porsiyon meyve

