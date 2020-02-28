100 yolcunun bulunduğu Boeing 777 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle Moskova'da acil olarak indi

Bangkok bağlantılı bir Boeing 777 tipi uçağın içinde 100 yolcuyla birlikte Moskova'da acil iniş yaptığı belirtildi. Uçağın teknik bir arıza nedeniyle inmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya'nın başkenti Moskova'dan Bangkok'a giden bir Boeing 777 tipi bir uçak Moskova'daki Vnkukovo Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldı. Havayolu şirketi sözcüsü uçağın teknik arıza nedeniyle inmek zorunda kaldığını aktardı.

İlk incelemelere göre uçağın kokpit camının çatladığı tespit edildi. Uçakta 100 yolcunun olduğu aktarıldı.