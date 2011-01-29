-100 YOLCU MISIR'DAN İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL - 29.01.2011 - Mısır'da çıkan olayların ardından, Mısır Havayollarına ait uçakla yaklaşık 100 yolcu İstanbul'a geldi. Mısır'ın başkenti Kahire ve bazı kentlerinde çıkan olaylar nedeniyle dönmek zorunda kalan, aralarında Mısırlı, Türk ve başka ülke vatandaşlarının da bulunduğu yaklaşık 100 kişiyi taşıyan Mısır Havayollarına ait uçak, bir saat gecikmeli olarak 12.30'da Atatürk Havalimanına geldi. Uçaktaki yolculardan Mısırlı Ezzel-din Maghraby, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eşi ve iki çocuğuyla birlikte her yıl Türkiye'ye tatil amacıyla geldiklerini belirterek, Mısır'da yaşanan olayların bir an önce bitmesini umduklarını söyledi. Maghraby, bir haftalık tatillerinin bitmesinin ardından ülkelerine geri döneceklerini kaydetti. Magraby'nin eşi Hemat Reyad Elshehahy ise Mısır'da yaşanan olayları anlatmak için, bir Mısır gazetesini çantasından çıkararak çatışmalarla ilgili yer alan haberleri basın mensuplarına gösterdi. Adının Sultan olduğunu söyleyen Suudi Arabistan uyruklu yolcu da Mısır'a tatil için gittiğini belirterek, Havalimanına gelirken yaşanan olaylar nedeniyle bazı bina ve araçların yandığını gördüklerini söyledi.