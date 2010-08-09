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Yaşam

100 YILLIK ÇARIĞIYLA ŞEHİTLİĞİ ZİYARET EDECEK ÇANAKKALE (A.A)

09 Ağustos 2010 15:42

-100 YILLIK ÇARIĞIYLA ŞEHİTLİĞİ ZİYARET EDECEK ÇANAKKALE (A.A) - 09.08.2010 - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde yaşayan 80 yaşındaki Ziya Işık, yüz yıllık çarıklarıyla Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'ndaki şehitlikleri ziyaret edecek. Şehitlik ziyareti için manda derisinden el yapımı yüz yıllık çarıkları ve yöresel kıyafetleriyle köyünden ayrılan Işık, ziyaretle ilgili resmi işlemler için Çan Hükümet Konağı'na geldi. İşlemlerini tamamladıktan sonra ilçe merkezinde bir süre gezen ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Işık, Çanakkale'ye otobüsle gideceğini söyledi. Işık, ''Atalarımız bu kutsal vatan toprağının bölünmemesi için genç yaşta, canlarını hiç çekinmeden verdiler. Ben de bu yaşıma rağmen, aynı şartlar oluşursa, hiç çekinmeden canımı vatanım için feda ederim'' dedi. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'ndaki şehitlik ve savaş alanlarını uzun zamandır ziyaret etmeyi planladığını belirten Işık, ''Nasip bugüneymiş. Ölmeden bir kez daha o kutsal toprakları ziyaret edeceğim için mutlu ve gururluyum'' diye konuştu.

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