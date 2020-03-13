100 yıllık Boğaz vapurunun belgeseli İngiltere'den ödülle döndü

Uzun yıllar Boğaziçi’nde yolcu taşıyan 71 numaralı Halas vapurunun maceralı 100 yıllık geçmişi konusunda yapılan belgesel İngiltere’de denizcilik filmleri yarışmasında ikincilik ödülü aldı.



Belgeselde Halas’ın Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen önce 1914’de İngiltere’de Glasgow gemi tezgâhlarında başlayan öyküsü, vapuru sipariş eden Osmanlı İmparatorluğu'na savaş yüzünden teslim edilmeyip İngiliz donanmasına verilmesi, Çanakkale’de görev yapması, savaştan sonra da Boğaziçi’ndeki yaşamı görüntüler ve belgeler eşliğinde anlatılmakta.



İngiltere’nin Suffolk bölgesindeki tarihi Woodbridge limanında yapılan belgesel yarışmasının organizatörlerinden Andy Beharell, "Halas finale kalan beş film arasındaydı. İzlemekten gerçekten zevk aldık. Çok güzel düzenlenmiş ve montajlanmıştı" diyor.



Beharell belgeseli, "Bir geminin tarihinin harika bir biçimde canlandırılması ve ölmeye yakınken yeniden doğuşu" olarak tanımladı ve çarpıcı bulduğunu söyledi.

Filmin prömiyeri Londra’da Yunus Emre Enstitüsünde 2016 yılında yapılmıştı.