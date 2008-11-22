100 yıldızlı otele görkemli açılış

Dubai'deki Atlantis Oteli'nin açılışına 2 bin kişi katıldı. Açılış partisi için 20 milyon dolar harcandı.Dünyanın ekonomik krizle boğuştuğu bir dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yapımı biten '100 yıldızlı' Atlantis Oteli'nin açılışı uzaydan bile görülebilen 20 milyon dolarlık bir şov-partiyle yapıldı.İnsan yapımı Palmiye Adaları'ndaki Palm Jumeirah'ta inşa edilen bin 500 odalı otelin açılışına aralarında Hollywood yıldızları, modelleri, devlet adamları ve milyarder işadamlarının da bulunduğu 2 binden fazla davetli çağırıldı. 'Lunch Party' adı verilen açılışta en çok ilgi gören isimler ise Robert De Niro, Janet Jackson, Denzel Washington, Lindsay Lohan, Ben Affleck, Charlize Theron, Mischa Barton, ünlü tenisçi Boris Backer, efsane basketbolcu Michael Jordan ile Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid el Maktum oldu.İngiltere'nin York Düşesi Ferguson'un da yer aldığı partide, Müslüman konuklara alkolsüz içecekler ikram edildi. Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet aile fertlerinin eksiksiz katıldığı partide sahne alan Kylie Minogue, 45 dakika boyunca şarkılarını seslendirdi. Minogue'a iki buçuk milyon dolar ödendi.