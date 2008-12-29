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‘100 yıldızlı’ otel için poz verecekler

Türk asıllı erkek model Berkay Yürdem Heidi Klum'la birlikte 100 yıldızlı otel’ için poz verecekler.

29 Aralık 2008 02:00

Türk asıllı Fransız erkek model 21 yaşındaki Berkay Yürdem, dünyaca ünlü Alman top model 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Heidi Klum'la birlikte, yüzyılın yapıtları arasında gösterilen, lüksün sınırlarını zorlayan, bu yüzden de ‘100 yıldızlı otel’ diye anılan, Dubai’nin yapay adası Palm Jumeirah’daki ‘Atlantis the Palm’ adlı otel ve tatil köyünün tanıtım katalogları için poz vereceklerini söyledi.

Hürriyet’in haberine göre; Paris'te yaşayan Berkay Yürdem, 46 hektarlık alan üzerine kurulu, 1539 odası, 17 hektarlık su parkı bulunan, deniz seviyesinin altında kalan akvaryum manzaralı odalarında bir gece kalmanın bedelinin 24 bin dolar olduğu belirtilen oteldeki çekimlerin 13 Mart'ta başlayacağını ve 1 hafta sürmesinin planlandığını söyledi.

Olay yaratan defileleriyle bilinen dünyanın önde gelen moda ajanslarından Victoria's Secret'in en önemli modellerinden Heidi Klum'la objektiflerin karşısına geçecek olmanın heyecanını şimdiden yaşadığını belirten ‘2005 Dünya Erkek Güzeli’ Yürdem, şöyle konuştu:“2005'te Fransa adına katıldığım dünya güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra ‘Nathalie Models' ve ‘Modeling Paris' adlı iki ajans adına modellik yapmaya başladım. Başta İspanya'daki turistik tesisler olmak üzere dünyanın değişik yerlerindeki çekimlere katıldım. Ancak ilk kez bu kadar lüks bir mekanda ve bu kadar ünlü biriyle çalışma teklifi aldım. Çekimleri sabırsızlıkla bekliyorum. Bu işin üstesinden geleceğime ve kariyerimde yeni bir sayfa açacağıma inanıyorum.”

Türk baba ile Fransız annenin çocuğu olarak dünyaya gelen, 1.83 metre boyunda, 83 kilogram ağırlığındaki yeşil gözlü yakışıklı model, ne kendisinin, ne de bacaklarını 2 milyon dolara sigortalatan 1.77 metre boyundaki Klum'un, yapay cennetteki çekimlerden alacakları ücret konusunda bilgi vermedi.

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