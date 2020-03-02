Fernandez, 100 yıllık kürtaj yasağını kaldırıyor

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez , kürtajın yasallaşması için yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre; Fernandez, Ulusal Kongrenin 138'inci olağan oturumlarının açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinde kürtajın 100 yıl önce yasaklandığını fakat bazı durumlarda kadınların hayatını riske atarak gizli yerlerde kürtaj yaptırdığını belirtti.

Devletin, halkın ve kadınların sağlığını koruması gerektiğine dikkati çeken Fernandez, "Önümüzdeki 10 gün içinde, gebeliğin başlangıcında kürtajın yasal hale getirecek ve kadınların bu kararı almalarının ardından sağlık sistemine erişmesine izin verecek yasa tasarısını sunacağım" dedi.