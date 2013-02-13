100 yıl yaşamak mümkün

Alman Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre Almanya’da 100 yaş ve üzeri 17 bin kişi yaşıyor. İnsanların yaşam tarzıyla ortalama yaşam süresi arasında bağlantı olduğunu belirten uzmanlara göre, sigara içmemek, bol spor yapmak, sağlıklı beslenme, sükûnetli olma ve stresi makul düzeyde tutmak yaşam beklentisini uzatıyor.

Allianz sigorta şirketinin iktisatçısı Michaela Grimm, Almanya’da yeni doğan ortalama her iki kişiden birinin 100 yaşına kadar yaşayacağı tahmininde bulundu. Dünya genelinde ise 2050’ye kadar bir asır yaşayanların sayısının yaklaşık on katına çıkması bekleniyor.



Özellikle iyi eğitimli kadınların ömrünün uzadığına dikkat çeken Grimm; şu sıra 100 yaşına basmış kadınların sayısının aynı gruptaki erkeklerin sayısının hemen hemen dört katına denk geldiğini belirtti.

(Deutsche Welle Türkçe)