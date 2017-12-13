100 yıl önce 'Paris 2' savaş gemisini batıran Yüzbaşı Aker anıldı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde düzenlenen törende 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı sırasında askerleriyle Fransız savaş gemisi \'Paris 2\'yi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anıldı.

Kemer\'de 13 Aralık 1917 tarihinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve askerleri tarafından Fransız savaş gemisi Paris 2\'nin batırılışının 100\'üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Kemer Belediyesi kültür salonundaki programda konuşan yerel tarihçi Ramazan Kar, Yüzbaşı Aker\'in hayatını ve savaş yıllarında verdiği mücadeleleri anlattı.

\"DONANMANIN PEŞİNE DÜŞTÜM\"

Paris 2 batığının ilk araştırmasını yapan ve bununla ilgili \'Ben Bir Türk Zabitiyim\' adlı kitabı yazan araştırmacı yazar Mustafa Aydemir, \"Bizim tarihimizin birçoğu ya toprak altında kalmıştır ya sular altında kalmıştır ya da arşivlerin tozlu rafları arasında kalmıştır. Bu nedenle tarihin su altından da araştırılması gerekir. Hele yakın tarihimiz yeteri kadar araştırılmamıştır. Bizler son zamanlarda Çanakkale\'ye o kadar çok odaklandık ki elbette Çanakkale\'miz önemli. Oraya da odaklanalı 20 yıl olmuştur, fazla değildir farkına varalı. Japonlar bize hatırlatmıştır bilenler bilir. Fakat Çanakkale\'ye odaklandıktan sonra biz şunu merak etmedik. Ya bu Çanakkale 18 Mart 1915\'te adamlar geçemedi, geçirtmedik. Büyük bir zafer kazandık. Peki bu donanma nereye gitti? Daha 1915. Savaş 1914\'te başladı, 1918\'de bitti. Bu donanma buhar olup uçmadı ya. Bu donanmayı merak ettim. Bu donanma nereye gitti? Bu donanmanın peşine düştüm. Donanmayı ararken, Kemer\'de Paris 2 ile karşılaştım\" diye konuştu.

\"BİR VEFA ÖRNEĞİDİR\"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Mustafa Ertuğrul Aker\'in batırdığı Paris 2 savaş gemisini ilk defa çocukluk yıllarında annesinden duyduğu hikayelerden ve basında yer alan haberlerden öğrendiğini anlattı. Antalya açıklarında falezlere yakın bir bölgede 100 metre uzunluğunda batık bir geminin olduğunu ve kimsenin bilmediğine de değinen Doç. Dr. Gökoğlu, \"Aker\'i anma etkinlikleri kapsamında Paris 2 savaş gemisine de dalış yapıyoruz. Tarihini bilmeyen ve kahramanlarına sahip çıkamayan geleceğini çizemez. Bu anma etkinliği bir vefa örneğidir\" dedi.

Programda yerel tarihçi Ramazan Kar tarafından, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker\'e ait fotoğraflar ve kişisel eşyalarının olduğu bir sergi açıldı. Programa katılanlar daha sonra Kemer Belediyesi\'nin yanındaki Mustafa Ertuğrul Aker anıtı önünde fotoğraf çektirdi.



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