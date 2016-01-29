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Yaşam

"100 yıl önce Osmanlı'yı parçaladınız!" diyen twitter kullanıcısı büyükelçiyi bezdirdi: Of ya!

Richard Moore, Kayseri'deki ziyaretleriyle ilgili fotoğraflar paylaşmıştı

29 Ocak 2016 17:50

Kayseri'deki ziyaretlerini Twitter'dan paylaşan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore'a bir twitter kullanıcısı "100 yıl önce Osmanlı'yı parçaladınız" diyerek tepki gösterdi. Moore'un bu tweete yanıtı ise, "Of ya!" oldu

Büyükelçi Moore, Kayseri'de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i, Erciyes Teknopark'ı, Kayseri Ticaret odası'nı, Kayseri Sanayi Odası'nı, Erciyesi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven'i ziyeret etti ve Twitter'dan temaslarıyla ilgili mesaj ve fotoğraflar paylaştı. 

Büyükelçi Moore'un temaslarını Twitter'dan takip eden bir kullanıcı ise Büyükelçiyi de ekleyerek "@UKAmbRichard Evet çok iyi biliyoruz.Tam 100 yıl önce Osmanlı'yı parçaladınız,biz Türklere öyle sınır ve komşular verdiniz ki 100 yıl sonra*" diye bir mesaj attı. İyi derecede Türkçe bilen Büyükelçi Moore ise bu tweete aynı kullancıyı ekleyerek "@asenatengri Of ya!" yanıtını verdi.

Moore'un bu yanıtı sosyal medyada uzun süre konuşuldu.


 

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