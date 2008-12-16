100 yeni tür bulundu

Kıvrımları Kamboçya, Laos, Burma, Tayland, Vietnam ve Çin’den geçen Mekong Irmağı’nın çevresinde bulunan 1000 yeni tür içinde çizgili tavşanlar, siyanürlü pembe bir kırkayak, tabak büyüklüğünde bir örümcek ve neslinin 11 milyon yıl önce tükendiği sanılan bir fare türü de var.



İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, 1997-2007 yılları arasında 1068 yeni tür kayda geçti. Daha önce bilinmeyen binlerce küçük omurgasız türü de tespit edildi. 2000’de Vietnam ve Laos’ta tespit edilen siyah ve kahverengi kürklü çizgili tavşanın, dünyada bilinen ikinci çizgili tavşan türü olduğu açıklandı.

Bulunan en garip türlerden biri de pembe renkli bir kırkayak. Bu hayvan, düşmanlardan korunmak için siyanür üretiyor. Bir örümcek türü de bir ucundan diğerine 30 santimlik uzunluğuyla, görenleri dehşete düşürebilecek boyutlarda.

