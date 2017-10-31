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Dünya

100 yaşındaki kadına tecavüz ederken yakalandı

Tacizcinin sarhoş olduğu belirtildi

31 Ekim 2017 18:14

Hindistan'da 100 yaşındaki kadına tecavüz ederken yakalanan 35 yaşındaki A.P., gözaltına alındı. 

Habertürk'te yer alan habere göre Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Meerut kentinde önceki gün kan donduran bir olay yaşandı. Jaani Köyü'nde A.P. isimli saldırgan, ailesiyle birlikte yaşayan 100 yaşındaki kadının evine girerek yaşlı kadına tecavüz etti. Tecavüz sırasında aile üyeleri tarafından yakalanan saldırgan, polis ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki saldırganın olay anında sarhoş olduğunu belirtildi.
Saldırının ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bölge halkı saldırgan için idam cezası talep ediyor.

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