100 yaşındaki eski Nazi kampı gardiyanı mahkeme karşısına çıkacak

Almanya’da 100 yaşındaki bir eski Nazi kampı gardiyanı, 3 bin 518 cinayete yardım suçlamasıyla mahkeme karşısına çıkacak.

The Guardian’da yer alan habere göre, şubat ayında suçlamaları yönlendiren savcılık, 100 yaşındaki eski Nazi kampı gardiyanının yaşına rağmen mahkemeye çıkmaya uygun durumda olduğunu duyurdu. Savcılar, ekimde başlayacak duruşmaların günde iki buçuk saat şeklinde ilerleyeceğini söyledi.

Şüpheli, Berlin’in kuzeyinde bulunan insanların acımasızca katledildiği Sachsenhausen Kampı’nda 1942 ve 1945 yılları arasında “bilinçli ve iradeli” bir şekilde mahkumların öldürülmesine yardım ve yataklık etmekle suçlanıyor.

Almanya’nın gizlilik yasaları kapsamında ismi verilmeyen kişinin Berlin’in yakınlarında Bradenburg şehrinde yaşadığı belirtildi.