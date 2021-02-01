100 yaşında bahçesinde yürüteçle 100 tur yürüyerek 45 milyon dolar bağış toplayan İngiliz gazi Koronavirüs'e yakalandı
01 Şubat 2021 10:21
1.000 sterlin toplama hedefiyle başladığı kampanyada büyük başarıya ulaştıktan sonra Temmuz'da Kraliçe 2'nci Elizabeth tarafından soyluluk unvanıyla ödüllendirilerek "Sir" ilan edilen Moore, bir süredir zatürre tedavisi gördüğü için koronavirüs aşısı olmamıştı.
Kızı Hannan Ingram -Moore, geçen hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Moore'un solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle Bedford Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtti. Moore'un yoğun bakımda olmadığı açıklandı.
Başbakan Boris Johnson, "Tüm ülkeye ilham kaynağı oldunuz" dediği Moore'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
"Güneş yeniden açacak ve bulutlar dağılacak"
Moore, geçen Nisan'da başlattığı kampanyayla büyük ilgi görmüştü. 30 Nisan'da 100 yaşına giren Moore, 6 Nisan'da NHS'e para toplamak için bahçesinde yürüteciyle 100 tur yürüyeceğini açıkladı ve herkesi sponsorluğa çağırdı.
Cilt kanseri geçiren ve kalça kemiği kırılan Tom Moore, her gün 25 metreden oluşan 10 tur yaparak yürüyüşünü 10 günde tamamladı.