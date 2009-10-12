100 yaşında altın madalya kazandı

Gülle, disk, çekiç ve cirit atarak kendisinden onlarca yaş gençlere adeta meydan okuyor.Avustralya'da düzenlenen " World Masters" olimpiyatlarının yıldızı Ruth Frith oldu.Görüntülere bakıp, gülleyi yada çekici yalnızca birkaç metre uzağa atan bu kadını özel kılanın ne olduğunu düşünebilirsiniz.Onu özel kılan en önemli unsur yaşı. Frith, tam 1 asırdır hayatta.O sadece yaşıtlarından değil onlarca yaş genç insanlardan bile daha formda.Frith, olimpiyatlarda güllede, 4 metre 7 santimetrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Hem de rekor kırarak.Hayatında sigara ve içki kullanmadığını söyleyen asırlık sporcunun, ilginç bir özelliği de gençlik yıllarından bu yana sebze yememiş olması.Haftanın 5 günü evinde egzersiz yapan Ruth Frith, son nefesine kadar spor yapmaya devam edeceğinin de altını çiziyor.