100 yaşına kadar yaşamak için 15 püf noktası

Yeşil yiyen yaşlanmaz



Çiğ beslen genç kal

Boston Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, Amerikan nüfusunun en hızlı nüfusu artan yaş grubu 100 ve 100 yaşın üstündekiler. İkinci en hızlı büyüyen grup ise 85 yaş ve üzeri. Yani anlayacağınız uzun bir ömür sürmek, 100 yaşına kadar hatta 100 yıldan daha da fazla yaşamak, dünya modernleştikçe ve sağlık koşulları iyileştikçe ender rastlanan bir durum olmaktan çıkıyor. İşin ilginç tarafı ise, Amerika’da yaşayan yaklaşık 40 bin, 100 yaşı aşkın insandan yüzde 85’i kadın.Peki, bir insan nasıl 100 yaşına ulaşabilir? Kendilerine yöneltilen bu soruyu kimi ‘her akşam bir kadeh devirerek’ kimi ise ‘hiç içki içmediğini söyleyerek’ açıklamış. 100 yaşını aşanlardan kimi her sabah pastırma yediğine yemin ederken, kimi ise vejetaryen olduğunu söylemiş.Öyleyse buradan çıkarabileceğimiz tek sonuç uzun yaşamanın büyülü bir formülünün olmadığı. Ancak bu duruma rağmen olasılıkları lehimize çevirecek bazı yöntemler var. Nasıl mı? Diyet dergisi bu ayki sayısında, bu maddeleri açıklamış.1. Günde 8 bardaktan az su içmeyin, fazla içerseniz ne alâ!2. Yaşınıza, sağlık durumunuza ve ihtiyacınıza göre her gün bir multivitamin alın.3. Sigara içmeyin. Eğer içiyorsanız bir an önce bırakmaya bakın, asla çok geç değil.4. Aşırıya kaçacak ölçüde içki içmeyin.5. Düzenli egzersiz yapmaya başlayın.Eğer ‘Egzersiz beni sıkar’ diyorsanız yüzme, tenis veya futbol gibi spor faaliyetlerine katılın.6. Kimyasallı, hazır gıdalardan mümkün olduğunca kaçının.7. Lifli gıdaları bolca tüketin.8. Suç oranının yüksek olduğu yerlerde fazla takılmayın, araba kullanırken emniyet kemerinizi takın.9. Kötü arkadaşlıklarınızı, size stres kaynağı olan ilişkilerinizi bitirmekte geç kalmayın.10. İşiniz çok can sıkıcı ve stres verici olmaya başladıysa, mümkünse istifa dilekçenizi yazın ve başka bir iş arayın.11. Hobileriniz için mutlaka zaman ayırın, özellikle de bu hobiler sizi stresten uzak tutan şeylerse.12. Düzenli uyuyun. Çok fazla uyumak da çok az uyumak da zararlıdır. Eğer yattıktan sonra yedi dakika içinde uykuya daldığınızı fark ederseniz, ya da hiç uyku tutmuyorsa mutlaka bir doktora başvurun.13. Kahvaltıda süt, peynir, haşlanmış yumurta gibi gıdaları tüketin.14. Kin gütmemeye çalışın. Yoga, pilates, meditasyon gibi aktivitelere yönelin.15. Ayda bir check-up yaptırın. Böylece hem hastalık hastası olmaktan kurtulursunuz, hem de gerçekten bir hastalığınız varsa geç kalmadan teşhis etmiş olursunuz.Bu tavsiyelere uymak yaşamınızı ne kadar uzatır bilinmez, ancak ruhsal, zihinsel ve fiziksel anlamda sağlıklı olmak onu kesinlikle daha mutlu ve güzel yapacaktır.