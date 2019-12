100 yaşın sırrı genetik

Bir gen mutasyonu ile 100 yaşına kadar yaşamak arasında bağlantı olduğu bildirildi.



Kiel Üniversitesi'nden bilim insanları, 100 yaşındaki 388 Almanın DNA'sını, daha genç kişilerin DNA'sı ile karşılaştırdı.



Araştırmacılar, 100 yaşındakilerdeki FOXO3A genindeki mutasyonla bu kişilerin bu kadar uzun süre yaşamaları arasında bağlantı olduğunu saptadı.



Üniversiteden yapılan açıklamada, daha önce 100 yaşındaki Fransızların ve 95 yaşın üzerindeki Japon asıllı Amerikalıların katıldığı araştırmalarda da aynı bağlantının görüldüğü belirtildi.



Araştırmayı yürütenlerden Almut Nebel, farklı toplumlarda benzer sonuçların elde edilmesinin dünya genelinde FOXO3A geninin uzun yaşamada rol oynadığını gösterdiğini ifade etti.



Araştırma, Amerikan Bilimler Akademisi'nin yayın organı olan Proceedings of the National Academy of Sciences'da (PNAS) yayımlandı.



