100 terörist 3 bin askerle kuşatıldı

Dikkat, PKK eylem yapacak

Osman Öcalan dönmeye hazırlanıyor



Tunceli ve Bingöl'de saldırılarını artıran PKK'lı teröristlere yönelik son dönemlerin en büyük operasyonu başlatıldı. 3 bin askerin katıldığı hava destekli operasyonda, Tunceli- Bingöl sınırında bulunan ve eylem hazırlığında olan yaklaşık 100 kadar teröristin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. Operasyon kapsamında dün gece Tunceli- Bingöl sınırında şiddetli çatışmalar yaşanırken, PKK'lılardan yaralıların bulunduğu belirtildi.Tunceli ve Bingöl'de ormanlık alanlar ve mağaralarda gizlenen, son günlerde kanlı saldırılarını artıran PKK'lı teröristlerin yeni eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Daha önce Bingöl'ün Kiğı ve Yedisu İlçelerinde 6 askerin şehit olduğu ve 13 askerin de yaralandığı saldırıları gerçekleştirilen 100 kadar teröristin, Kuzey Irak'taki kamplardan aldıkları telsiz talimatıyla yeniden eylem yapmak için Tunceli- Bingöl sınırında bir araya geldiği tespit edildi. Teröristlerin ilçelere, jandarma karakollarına, ev baskınları yaparak güvenlik güçlerinin kaçırılması eylemlerini planladığı ve yanlarında TNT, C-4 ve A-4 olmak üzere yaklaşık 300 kilo patlayıcı bulunduğu kaydedildi. Terörist eylemlere karşı asker ve poliste tüm birimler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.Eylem hazırlığında olan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için yaklaşık 3 bin askerle son dönemlerin en büyük operasyonu başlatıldı. Tunceli 4'üncü Komando Tugayı'ndan operasyon bölgesine karayoluyla konvoylar halinde iki tabur komando sevk edildi. PKK'lıların bulunduğu ve stratejik alanlara Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Sikorksy helikopterlerle çeşitli birliklerden alınan Jandarma Özel Harekat Timleri ve komandolar indirildi. Teröristlerin tüm kaçış yoları tutulurken, dün gece bölgeye indirilen Jandarma Özel Harekat Timleri Tunceli- Bingöl sınırındaki ormanlık alanda bir grup PKK teröristle sıcak temas sağladı.Güvenlik güçleriyle, PKK'lılar arasındaki çatışmalar sabaha kadar aralıklarla devam etti. Çatışmada bir çok PKK'lınının yaralandığı, diğer teröristlerin yaralıları da yanlarına alarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirtildi. YaralılarI tedavi ettirmek için çıkış yolları arayan PKK'lıların, bu kişileri çeşitli yollarda şehirlerdeki yandaşlarının yanlarına götürmeye çalışması üzerine kent merkezleri ve ilçelerde de sıkı denetimler başlatıldı. Askeri yetkililer, bir çok bölgede PKK'lıların kıskaca alındığı ve zaman zaman çatışmaların yaşandığını belirtti.