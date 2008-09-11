T24 LogoT24 Logo
Yaşam

100 terörist 3 bin askerle kuşatıldı

PKK'ya karşı son dönemlerin en büyük operasyonu başlatıldı. 3 bin askerin katıldığı hava destekli operasyonda, Tunceli- Bingöl sınırında bulunan ve eylem hazırlı

11 Eylül 2008 03:00

Tunceli ve Bingöl'de saldırılarını artıran PKK'lı teröristlere yönelik son dönemlerin en büyük operasyonu başlatıldı. 3 bin askerin katıldığı hava destekli operasyonda, Tunceli- Bingöl sınırında bulunan ve eylem hazırlığında olan yaklaşık 100 kadar teröristin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. Operasyon kapsamında dün gece Tunceli- Bingöl sınırında şiddetli çatışmalar yaşanırken, PKK'lılardan yaralıların bulunduğu belirtildi.

Tunceli ve Bingöl'de ormanlık alanlar ve mağaralarda gizlenen, son günlerde kanlı saldırılarını artıran PKK'lı teröristlerin yeni eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Daha önce Bingöl'ün Kiğı ve Yedisu İlçelerinde 6 askerin şehit olduğu ve 13 askerin de yaralandığı saldırıları gerçekleştirilen 100 kadar teröristin, Kuzey Irak'taki kamplardan aldıkları telsiz talimatıyla yeniden eylem yapmak için Tunceli- Bingöl sınırında bir araya geldiği tespit edildi. Teröristlerin ilçelere, jandarma karakollarına, ev baskınları yaparak güvenlik güçlerinin kaçırılması eylemlerini planladığı ve yanlarında TNT, C-4 ve A-4 olmak üzere yaklaşık 300 kilo patlayıcı bulunduğu kaydedildi. Terörist eylemlere karşı asker ve poliste tüm birimler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Dikkat, PKK eylem yapacak

Osman Öcalan dönmeye hazırlanıyor

DÜN GECE SICAK TEMAS

Eylem hazırlığında olan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için yaklaşık 3 bin askerle son dönemlerin en büyük operasyonu başlatıldı. Tunceli 4'üncü Komando Tugayı'ndan operasyon bölgesine karayoluyla konvoylar halinde iki tabur komando sevk edildi. PKK'lıların bulunduğu ve stratejik alanlara Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Sikorksy helikopterlerle çeşitli birliklerden alınan Jandarma Özel Harekat Timleri ve komandolar indirildi. Teröristlerin tüm kaçış yoları tutulurken, dün gece bölgeye indirilen Jandarma Özel Harekat Timleri Tunceli- Bingöl sınırındaki ormanlık alanda bir grup PKK teröristle sıcak temas sağladı.

ÇOK SAYIDA YARALI PKK'LI VAR

Güvenlik güçleriyle, PKK'lılar arasındaki çatışmalar sabaha kadar aralıklarla devam etti. Çatışmada bir çok PKK'lınının yaralandığı, diğer teröristlerin yaralıları da yanlarına alarak izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirtildi. YaralılarI tedavi ettirmek için çıkış yolları arayan PKK'lıların, bu kişileri çeşitli yollarda şehirlerdeki yandaşlarının yanlarına götürmeye çalışması üzerine kent merkezleri ve ilçelerde de sıkı denetimler başlatıldı. Askeri yetkililer, bir çok bölgede PKK'lıların kıskaca alındığı ve zaman zaman çatışmaların yaşandığını belirtti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24